Invasores de casas de Pensiones tramitarán amparo

Chihuahua.- Familias que habitan de forma irregular las viviendas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, informaron que van a tramitar un amparo para evitar ser desalojados, como lo pretende hacer el Gobierno del Estado a partir del cinco de agosto y aseguran que están en la disposición de pagar las casas, mientras las autoridades les otorguen facilidades para hacerlo.

Lo anterior, luego de la detención de cuatro personas que habitan en ese sector, a quienes se les acusa de invadir las viviendas que pertenecen al Gobierno del Estado y en donde se mantiene la vigilancia permanente de elementos de la policía estatal para evitar que más viviendas sean ocupadas.

Claudia García, habitante del fraccionamiento de Pensiones, manifestó que los abogados que les han asesorado durante esta lucha, tramitarán un amparo que protege a cerca de 34 familias que son las que ocuparon de manera inicial las fincas, bajo la promes de que les serían financiadas con una serie de facilidades, sin que hasta el momento esto haya sucedido.

Explicó que la intención de estas familias no es adueñarse de las casas, sino acceder por medio de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), a un crédito que les resulte adecuado para cumplir con el pago y en caso de que no se pueda en ese fraccionamiento, se busquen otras viviendas, pues son familias que no cuentan con un patrimonio.

Afirmó que las autoridades estatales han sido omisas a sus peticiones y únicamente se comprometen a resolver la situación sin firmar un documento que lo avale, por lo que se mantiene la incertidumbre y cuentan con un plazo que concluye el cinco de agosto para dejar las viviendas, de lo contrario serán desalojados.

Cabe señalar que son alrededor de 200 viviendas las que están habitadas de forma irregular, pero únicamente alrededor de 34 familias han manifestado el interés de adquirirlas mediante financiamiento y son estas las que se pretenden amparar para evitar el desalojo.

En lo que va del año se han realizado por lo menos dos desalojos en este fraccionamiento, sin embargo, las viviendas vuelven a ser habitadas a pesar de la vigilancia policial que existe en la zona.