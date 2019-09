Invasores de viviendas llevarán su proceso en libertad

Los 4 invasores de viviendas de Pensiones Civiles del Estado vinculados hoy a proceso llevarán en libertad su proceso penal por el presunto delito de despojo. Mientras tanto no podrán acercarse a las viviendas de los vecinos que testificaron en este caso de posible despojo.





Esa medida cautelar durará 6 meses, mientras que el proceso durará por lo menos 4 meses para que el Ministerio Público realice la investigación correspondiente, y posterior a ello comparecerán de nuevo ante el Juzgado de Control.



La representación del MP planteó la necesidad de que los imputados se presenten cada semana ante el tribunal y eviten el acercamiento con testigos que habitan en el mismo fraccionamiento.



Para ello, aseguró que el Instituto de Servicios Previos al Juicio estableció varios factores de riesgo: en el caso de Guadalupe P. B., que de manera habitual sale a otro municipio y fuera del estado, y de Juan Manuel B. Ch., que no tiene dependientes económicos y ha vivido en Estados Unidos.



De Miguel Alberto M. M., que no tiene propiedades, y acerca de Claudia Ivonne N. G., que no tiene un empleo formal.