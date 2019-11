Inversión inicial para alumbrado contempla mil 200 mdp

La coordinadora de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Díaz Negrete, declaró ayer que el proyecto de renovación total del sistema de alumbrado público en la ciudad por medio de una concesión a 15 años, tiene un costo inicial cercano a los mil 200 millones de pesos, sin embargo sería la empresa que gane la licitación pública la que haría la inversión, así como su mantenimiento durante el tiempo que se contempla.

Lo anterior, luego de que varios opositores acusaran al Ayuntamiento de primero decir una cifra del costo de inversión y luego otra, lo cual ha sido incorrecto, ya que en todas las reuniones, juntas, exposiciones, se han dado números de acuerdo a los gastos actuales, por lo que la edila panista consideró que solo quieren desvirtuar el proyecto.

Aclaró que no son seis mil millones de pesos, ya que eso es un estimado de costos divididos en los 15 años que la empresa tenga la responsabilidad de dar mantenimiento del sistema de alumbrado, no como lo han dicho algunos actores políticos y quienes promovieron el plebiscito para que se hiciese la consulta ciudadana, que se votará por el Sí o por el No mañana domingo 24 de noviembre.

“Hay a quien le conviene mal informar a la ciudadanía, por asuntos políticos, por asuntos personales, hay quien quiere que no le vaya bien a la ciudad de chihuahua”, comentó la también presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento.

Aclaró que es falso que la renovación cueste alrededor de 400 o 600 millones de pesos, como lo han dicho actores políticos, principalmente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que no es solamente la compra de luminarias, cuando se requiere cambiar miles de metros de cables, circuitos, arbotantes y más adecuaciones, que supera esa cantidad.

“Nosotros estamos poniendo de tope mil 200 como inversión total inicial, pero como no se puede ejercer una cantidad tan elevada, se concesiona y por medio del DAP, se estaría pagando a la empresa durante los 15 años lo mismo que actualmente paga el Municipio por el mantenimiento del alumbrado”, explicó la regidora del PAN.

Aseguró que el Gobierno Municipal, entregará en otra etapa el proyecto con todos sus aspectos técnicos y financieros a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para que en ese momento, este órgano federal, cuente con los elementos suficientes para emitir una valoración.