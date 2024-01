Investiga Colegio de Médicos a galenos acusados de un delito

El presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Jesús Lozano, informó que cuando hay médicos que están involucrados en algún delito, investigan lo que sucedió, revisan cédulas y corroboran que en realidad se trate de alguien perteneciente al gremio.

“Nosotros lo que hacemos primero es hacer una investigación de qué fue lo que sucedió; ahí debemos de checar las cédulas, revisar que la persona esté activa y corroborar que sea un profesionista que pueda ejercer esa función que se está desempeñando”, dijo.

En ese mismo sentido, el presidente dijo que hay que ver qué originó la queja y que de ahí, se comunican con los colegios a los que pertenece para ver cuál es la situación en cuanto a su actividad académica o su desarrollo en lo que respecta a lo laboral.

“Todo eso se empata con la investigación que realiza la fiscalía para ver si realmente existe algún problema o no”.

Jesús Lozano refirió además que, en la mayoría de los casos que han investigado, muchos están desviados de la realidad ya que en algunas ocasiones han sido situaciones de fallas por logística o por alguna cosa que está mal fundada.

“Sí nos hemos topado con casos en donde hay usurpación de funciones y que ejerza una profesión que no es; lo que más se ha presentado son las situaciones de cirugía plástica donde existen procedimientos que no debieron haberse realizado en lugares inclusive, hay algunos procedimientos sí están hechos por personas correctas, pero en lugares que no tienen la logística suficiente para brindar seguridad a los pacientes”.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que médicos, odontólogos, oftalmólogos y dermatólogos, participaron en 119 delitos durante el 2023.

Según las estadísticas, del primero de enero al 31 de diciembre, 45 especialistas de la salud fueron acusados de violencia familiar, doce por lesiones, once por daños y 27 por otros delitos.

Además, en lo que respecta a agresiones sexuales, en ese mismo periodo, dicha dependencia registró diez casos de abuso sexual y cinco de acoso, aunque no se especifica si fue dentro del ejercicio de su labor.

En lo que respecta a aquellos actos violatorios que tienen que ver con malas prácticas hacia sus pacientes, la FGE contabilizó seis por práctica indebida del servicio médico, una por abuso de confianza y otra más por usurpación de profesión.