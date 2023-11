Investiga Fiscalía Zona Centro como riña el caso de escolta

/ Ante reporte de disparo de arma de fuego, acudieron elementos al lugar de los hechos

Chihuahua.- El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, informó que el Ministerio Público investiga como riña el caso de un escolta de un directivo de la inmobiliaria Grupo Leones, ubicada en la avenida Palestina, que realizó un disparo al suelo en medio de un conflicto que involucraba a su jefe, y lesionó con esquirla a una persona.

Explicó que hubo un operativo muy aparatoso para detener a los responsables, pero la Fiscalía optó por no solicitar orden de aprehensión ni de cateo, luego de tener el certificado médico de la persona lesionada, la cual sólo tuvo una herida leve por una esquirla.

El caso registrado el jueves pasado, informó, provocó la movilización policial ante el reporte de disparos, pero con el avance de la carpeta de investigación y el certificado médico de la persona que denunció ser agredida, fue determinado el supuesto de una riña originada por la posesión de unos terrenos.

Según los registros de la Policía Municipal, un reporte de disparos provocó la movilización de agentes de todas las corporaciones entre las calles 38 y 40 de la colonia Palestina, al sur de la capital, el pasado jueves al mediodía.

Los presuntos agresores se resguardaron en las instalaciones de la inmobiliaria Grupo Leones, mientras que la víctima acudió a recibir atención médica al Hospital Central.

Alrededor de la inmobiliaria fue montado un operativo de militares y policías presumiblemente para la captura de los agresores, quienes fueron identificados como escoltas de un directivo de la empresa, pero nadie fue detenido.

Al respecto, el fiscal Araiza Reyes informó que en efecto hubo un operativo a raíz del reporte de disparos, pero al avanzar la carpeta de investigación y tener el certificado médico de la víctima, el caso fue tomado como una riña por las lesiones leves reportadas.

Explicó que posiblemente el pleito está relacionado con unas propiedades y, al discutir la persona reportada como agresora con otro hombre, los escoltas del primero se bajaron de un vehículo a defenderlo, por lo que un disparo realizado al suelo causó una herida menor en el segundo participante de la disputa.

Dijo que con la investigación realizada en medio del operativo pudo determinarse que no fue una agresión a balazos, así como tampoco una tentativa de homicidio ni otro delito, por lo que no hubo necesidad ni de solicitar el cateo ni la orden de aprehensión, que era necesaria para la captura de los escoltas.

Hasta ayer, informó, no se había determinado ningún otro posible delito y se habían girado oficios para ver si los escoltas mantenían su porte de armas vigente y estaban en regla; en caso de que no fueran escoltas regulares o no tuvieran su porte vigente, el caso podría turnarse al Ministerio Público Federal por la portación de armas de fuego, pero hasta ahora no se ha determinado.

Posteriormente, en un comunicado, la Fiscalía Zona Centro reportó que la investigación por el delito de lesiones sigue en curso y omitió los datos de la persona afectada, que identificó como agresores a tres personas. “En investigaciones preliminares, se determinó que se trató de un enfrentamiento a golpes como consecuencia de un conflicto personal entre ambas partes; siendo que una de las personas señaladas sacó y disparó un arma de fuego. Se informa que, al fenecer el término de la flagrancia, el personal de la Fiscalía se retiró del lugar, no sin antes asegurar dos vehículos por estar relacionados con los hechos, para fines de investigación”, indicó la dependencia.

Extraoficialmente, mediante los agentes que atendieron el caso, pudo conocerse que el empresario fue identificado como Jesús O.T y sus escoltas como René M. y Luis R.