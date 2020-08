Investiga PJ conducta de jueza

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- El Poder Judicial del Estado investiga la conducta de la jueza María Alejandra Ramos Durán, luego de que negó el traslado de Joaquín López Ramírez, exfuncionario duartista, al hospital, a pesar de encontrarse grave de salud, confirmó ayer Pablo Héctor González, presidente del TSJE.

López Ramírez fue llevado de urgencia al Hospital Central el pasado martes y el miércoles falleció a consecuencia de Covid-19-. Según la versión de su abogado, Agustín Marván, desde hace un mes se había insistido en el cambio de la cautelar de prisión preventiva debido a su estado de salud, pero la jueza María Alejandra Ramos Durán se negó a la petición.

Pablo Héctor González dijo no tener los elementos para determinar si existieron omisiones por parte de la jueza, pero que esperaría los resultados de la investigación al respecto.

Fue por medio de un amparo como pudieron obligar a las autoridades para que el hoy difunto fuera trasladado al hospital, pues desde hacía dos semanas se habían agravado sus síntomas. Apenas el martes pasado fue ingresado de urgencia al hospital Central para recibir atención médica en el área Covid.

González, comentó que como titular del Tribunal Superior de Justicia, no podría determinar si se trata de un caso de negligencia por parte de la jueza, pero se analizarán los elementos de queja que se presenten, ya que muchas veces los casos y las decisiones “son de alta complejidad”.

Al respecto, el magistrado Luis Villegas Montes, indicó que en su caso no puede emitir una información al respecto, porque desconoce los elementos que tomó en cuenta la jueza para negar el traslado del ex funcionario a un hospital.

“Yo no sé hasta dónde la jueza sabía de la gravedad de su estado, yo no sé cuáles fueron los elementos de juicio que tuvo a su alcance cuando tomó esa decisión, porque a lo mejor en el momento en que tomó esa decisión, no era una gravedad”, destacó Villegas.

Joaquín López Ramírez fue director del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas de Chihuahua (Fideapech) durante la administración de César Duarte.

Fue detenido el 3 de agosto de 2018 en la Ciudad de México, y luego del proceso inicial se le dictó prisión preventiva justificada por el delito de peculado; durante todo un año le negaron medidas cautelares y se le exigía la reparación de daño más intereses moratorios.

clozano@diarioch.com.mx