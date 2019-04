Investiga Salud a médico por presunta negligencia

Chihuahua.- La Secretaría de Salud Estatal informó que a través del Departamento Jurídico, realiza una investigación al doctor Hugo Espíritu Rojas, tras los señalamientos efectuados en su contra por presuntas negligencias en la práctica de cirugías estéticas realizadas en clínicas privadas. El doctor trabaja en el área de Urgencias del Hospital General.

Añadió que se le ha dado seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado en el 2017 por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), en contra el médico por irregularidades registradas en diversas clínicas privadas.

Destacó que no protegerá a ningún médico que incumpla con el juramento hipocrático, ni dentro ni fuera de las instituciones públicas y privadas. “Analizaremos el caso para determinar hasta dónde podemos actuar, pero todo bajo normatividad, ya que no tomaremos atribuciones que no nos corresponden”, indicó el secretario de Salud, Enrique Grajeda.

Añadió que la Secretaría está en la disposición de brindar la información necesaria a las autoridades, sobre el procedimiento judicial que lleva a cabo, así como para continuar con las investigaciones internas.

La dependencia expuso que el médico no realiza cirugías médicas de ningún tipo, ni participa como apoyo en éstas, únicamente se encuentra atendiendo en el área de urgencias del Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, en donde efectúa revisión y pase de lista a pacientes, da seguimiento a su estado de salud y coordina el traslado de pacientes de otros nosocomios de la entidad.