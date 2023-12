Investigan narcomenudeo en bares por homicidios

/ Bar Vai-Ven

Chihuahua.- Aunque no ha sido definida una línea de investigación oficial en los casos de asesinatos del bar Vai-ven y El Vago, ocurridos en este año con saldo de cinco personas muertas, es la actividad del narcomenudeo el principal indicio que tienen en la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía.

Hasta el momento, sólo hay cuatro detenidos por el primer ataque registrado en el bar Vai-ven, mientras que en los otros cuatro casos registrados en otros centros nocturnos, dos en La Regina, uno en El Vago y otro en el Mavericks, no han sido logradas detenciones.

Dichos detenidos por la agresión en el Vai-ven, fueron ligados al grupo criminal “La Empresa”, del cual fueron capturados otros 10 integrantes durante el pasado mes de octubre, a raíz de la investigación por los cuatro homicidios ocurridos en ese bar.

En este año, van cinco ataques a bares registrados, por los cuales han sido abiertas carpetas de investigación por parte de la Fiscalía Zona Centro.

El primero de ellos ocurrió en el exterior del bar Mavericks, de la avenida San Miguel El Grande, al norte de la ciudad, el pasado dos de septiembre. Ahí murieron dos personas y no hubo detenidos, pero por antecedentes de una de las víctimas fue establecida una línea de investigación que vincula el caso a venta de drogas al menudeo, aunque no precisamente en dicho centro nocturno, de acuerdo con información extraoficial. Por este caso no hubo detenciones.

Luego, la madrugada del seis de octubre, cuatro hombres fueron asesinados dentro del bar Vai-ven o El Menny, de la avenida Francisco I. Madero, en la colonia Concordia, al sur de la ciudad.

Por este multihomicidio fueron detenidos cinco presuntos responsables, pero la Fiscalía del Estado sólo llevó ante un juez penal a cuatro de ellos, Brandon Rafael S. R., Javier A. A., Jorge Alberto B. M., y José Arnulfo C. Ch., dado que el quinto no tenía relación alguna, según la investigación ministerial.

“A los primeros detenidos les fueron aseguradas dos armas tipo pistola y cuatro armas largas, porciones de mariguana y metanfetamina, así como dos vehículos, uno de los cuales es una Jeep Liberty que ha sido relacionada con los diversos eventos delictivos”, informó días después de los hechos la Fiscalía General del Estado.

A raíz de dicha detención, aseguró el fiscal general del Estado, César Jáuregui, el 20 de octubre pasado, fueron capturadas otras 17 personas, todas integrantes del grupo criminal conocido como “La Empresa”, que tiene a Juárez como su principal ciudad de operación.

Sobre el móvil del crimen en el Vai-ven, la Fiscalía estatal no emitió mayor información y en la audiencia para pedir su vinculación a proceso el Ministerio Público se limitó a presentar evidencia con ese fin y justificar la medida de prisión preventiva, que les fue dictada a los involucrados.

Sin embargo, extraoficialmente fue manejada la versión de que los grupos criminales antagonistas pelean por puntos de venta y distribución de droga al menudeo.

El pasado viernes ocho de diciembre, por la madrugada, un nuevo ataque posiblemente vinculado a la operación del mismo grupo fue registrado en el bar El Vago, de la zona dorada de la capital. En esta agresión a balazos, resultó muerto Manuel E., quien horas después de los hechos fue identificado como dueño del Vai-ven, de ahí la vinculación con el delito de narcomenudeo.

Los otros ataques a bares en este año han sido contra La Regina, de la avenida 20 de Noviembre, pero no guardan relación con los anteriores ni con la venta de droga, según las versiones no oficializadas por la Fiscalía Estatal.

El primer ataque en La Regina fue la madrugada del 15 de noviembre, motivado por una riña en el interior del lugar, por la cual fue sacado uno de los clientes, quien regresó después con un arma de fuego y atacó a los guardias que cuidaban la puerta, dándole muerte a uno de ellos. No hubo detenidos.

Después de eso, el cuatro de diciembre, el mismo establecimiento fue atacado a balazos,, pero fueron disparos contra la fachada y vehículos en el exterior. Por este ataque fueron detenidos dos presuntos responsables, pero horas después fueron liberados porque no hubo denuncia por parte del sitio agredido.

PESE A CLAUSURA, DUEÑOS DE EL VAGO NO ACUDEN A GOBERNACIÓN

Entrevistado respecto al ataque en el bar El Vago de la madrugada del viernes, el titular de la Subdirección de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, informó que él o los propietarios del establecimiento no han atendido el llamado para ver el acta de clausura del negocio.

Es decir, no se han presentado ante las oficinas de Gobernación para conocer a detalle las sanciones a las cuales se harán acreedores, por los hechos de sangre acontecidos.

Referente al monto que tendrían que pagar por el acta de sanción, Oliva informó que sería similar al impuesta al propietario de La Regina por los hechos violentos acontecieron en este último sitio, que dejaron como saldo un guardia de seguridad del lugar sin vida y tres personas más heridas.

La sanción aplicada fue de 63 mil pesos aproximadamente, lo que equivale al valor de 60 UMAS.