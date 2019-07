Investigarán palenques mencionados por galleros en protestas

Chihuahua.- La autoridad estatal iniciará un proceso de investigación respecto a los cientos de palenques que fueron mencionados por las organizaciones de galleros que demandan que no sea aprobada la ley que prohíbe las peleas de gallos en Chihuahua y las carreras de caballos, entre otras actividades que usan animales para su realización.

Javier Corral, gobernador del Estado, dijo qué las autoridades no estaban enteradas de la cantidad de palenques, por lo que no existía un control de las apuestas que se cruzan en estas peleas.

Añadió que él está dispuesto a acudir al Congresl del Estado para explicar los alcances de la ley, ya que se trata de una forma de proteger a los animales que nada tiene que ver con las tradiciones de la entidad.