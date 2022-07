Invirtió medio millón de pesos en Vitas Financial; no le regresan su dinero

Chihuahua.- El señor Antonio Castillo es uno de los aproximadamente cinco mil inversionistas chihuahuenses que depositaron su dinero en la empresa “Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V.” y que ahora no puede recuperar su capital.

Según narró ayer a El Diario, a finales del mes de noviembre de 2021 invirtió medio millón de pesos con la esperanza de obtener jugosos rendimientos, donde los cuatro siguientes meses recibió dividendos por 46 mil pesos paulatinamente, más sin embargo en los meses de abril y mayo de 2022 ya no fue así.

El afectado denunció que los directivos y asesores de Vitas le propusieron entre varias alternativas, firmar un nuevo contrato por seis meses con la promesa de un rendimiento mensual del 4 por ciento, lo cual se negó; incluso le condicionaron descontarle los rendimientos anteriormente recibidos del monto total de su capital, algo totalmente ilegal, para devolverle la diferencia, pero además no le decían fecha específica de pago.

“Simplemente les dije que no lo iba aceptar”, expresó en entrevista el afectado.

De ocupación comerciante, agregó que antes de formalizar el contrato de inversión por 500 mil pesos, ya había tenido dos experiencias con Vitas con contratos de tres meses cada uno con los cuales ganó rendimientos de 20 mil pesos mensuales, es decir, no tuvo problemas.

Durante la entrevista narró que su asesora de nombre “Ariana” así como el gerente de Vitas en ciudad Delicias Luis Carrillo, de igual manera el subdirector de Finanzas Alejandro Pérez han referido que el problema que han tenido es porque algunos bancos han detenido los recursos financieros con que cuenta Vitas y no le han podido pagar.

La tasa de rendimiento prometida en la inversión de 500 mil pesos fue del 9.5 por ciento mensual.

“Mi contrato vencía el 31 de mayo, yo lo firme el día ultimo de noviembre de 2021, entonces los rendimientos si me llegaron los meses de diciembre (2021), enero, febrero y marzo de 2022, pero donde se atoraron fue en abril y mayo para el término del contrato.

Haga de cuenta que lo que me quitaban en los cuatro primeros meses, me quedaban 46 mil 500 pesos por mes”, señaló.

Y agregó, “yo estuve al pendiente con un asesor y me decían que el problema era con el banco, y me explicó que supuestamente el problema era con Bancomer porque era quien hacía las remesas, es decir, donde les depositan el dinero era ese banco y decían que los había bloqueado. Fue entonces donde ellos afirmaban que se comenzaron a perder las participaciones”; denunció Antonio Castillo.

El afectado le dijo a los asesores, “fue en el mes de febrero de este año cuando les dije que venía la situación muy difícil, similar a lo de Aras, les dije pongan cuidado, saquen la cabeza, digan que pasa, porque cuando no dicen las personas pensamos lo peor”, dijo.

El señor Antonio Castillo dijo que las dos últimas remesas que recibió de Vitas ya no fue de Bancomer sino de otros bancos, donde también reconoció que le han siempre aceptado las pláticas y no se han escondido los directivos.

Mostró incluso las copias del contrato de inversión que firmó con Vitas con número de folio 21791438.

“La economía ahorita está muy destrozada, entonces yo estoy en el medio agrícola, y mi trabajo se bajó a nada ahora con la pandemia, la falta de lluvias, al Covid, a lo caro del combustible, el fertilizante, entonces muchos de mis clientes lo que hicieron fue gastar en fertilizantes antes de que subieran más.

A mí me convenía en un primer intento tener el dinero ahí con ellos, pues me generaba un ingreso fijo, pero ahorita ya al no tener nada de trabajo, en mi empresa tuve que hacer dos despidos, porque ya no hubo trabajo. Tuve contacto con el asesor y cuando fui a Chihuahua pasó un mes y una semana sin respuesta.

Me atendió Alejandro quien es subgerente, les propuse una negociación, y me dijeron que iban a poner ante el consejo mi problema, pero a la fecha no hay respuesta. El valor del dinero es muy diferente para cada persona, hay quienes invirtieron y no necesitan ese dinero, porque lo tienen a modo de colchón, pero para mí ese dinero vale muchísimo porque lo necesito para poner en funcionamiento mi negocio”, expresó el afectado de Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V.