Invita Chaparro a Loera a renovar en conjunto a Morena

Chihuahua, Chih.- El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, invitó al delegado de programas federales, Juan Carlos Loera, a unir esfuerzos para oxigenar el partido en la entidad y sacar adelante la renovación de la dirigencia.

"El delegado Loera de la Rosa expresó en rueda de prensa que al estar tanto tiempo al frente del partido tengo un desgaste político natural. Yo le agradezco por la preocupación y le quiero decir que concuerdo con que la dirigencia ya debe renovarse para dar entrada a nuevos perfiles", comentó Chaparro Payán.

"Urge renovar toda la estructura interna del partido, pero eso sólo se puede hacer con una convocatoria desde el Comité Ejecutivo Nacional, por eso le pido al delegado que con sus contactos en Ciudad de México gestione de manera enfática una sesión del Consejo Nacional y la posterior emisión de una convocatoria para renovar consejeros y el Comité Estatal", insistió el dirigente.

Explicó que su plazo venció en el 2019 pero por impugnaciones al padrón y al proceso interno en otros estados, el partido en todo el país entró en un parálisis por 'leguleyadas' del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"No es por decisión propia que sigo al frente de Morena en Chihuahua, pero no me voy a prestar a la irresponsabilidad de renunciar mientras no se cumplan los estatutos del partido que fundamos", insistió.

"El delegado dice que no soy santo su devoción...yo le recuerdo que en Morena no hay santos ni liderazgos consagrados. En Morena hay bases, y en ese sentido, todos somos necesarios, nadie somos imprescindibles", concluyó.