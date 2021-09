Invita Maru a alcaldesa para que se sume a su gobierno

Cortesía

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Angélica Granados Trespalacios, reconoció que la gobernadora electa, María Eugenia Campos Galván, la haya invitado a formar parte de su equipo de trabajo en la administración estatal.

Esto, luego de que durante el III Informe de Gobierno Municipal, la también alcaldesa con licencia, la felicitara por concluir la administración con creces y anunciar que serían otros seis años los que colaborará con ella, que se resumen en el próximo sexenio en Gobierno del Estado.

“No me ha dicho de un área y si me invita, encantada de servir y espero que sean más de seis años porque hay una amistad de por medio y es una persona que me ha ayudado mucho en mi carrera y como persona”, comentó la alcaldesa capitalina.

No obstante, aclaró que actualmente está concentrada en culminar la gestión en la que ha estado por ocho meses y entregar a su sucesor, Marco Antonio Bonilla Mendoza, con quien también ha mantenido una buena relación y se espera que realice un excelente trabajo en el Municipio.