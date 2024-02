Invitan a dejar huella en niños de comedor

Chihuahua, Chih.- La asociación Huella de Acción invita a la población a que lleven a cabo la donación de productos alimenticios no perecederos para llevarlos al Comedor Pancitas Llenas ubicado en la colonia Punta Oriente.

Formado por un grupo de jóvenes que conforman la asociación, han realizado diferentes acciones como la pasada colecta de juguetes, víveres, ropa, cobijas, que fueron llevados a la colonia Ladrilleras Sur y Vistas del Cerro Grande. Ahora, apoyan al comedor mediante su #Dejarhuella en la pancita de un niño, niña y adolescente, donde invitan a la comunidad en general a donar.

Para esto, se pide puré de tomate, consomé, espagueti, frijol, arroz, elote en lata y aceite. La fecha de entrega es el 2 de marzo de este año.

El centro de acopio es en la calle Ernesto Talavera No. 1815 en un horario de 9:30 a.m. a 5:00 p.m., si no puede llevar la donación a dicho centro, los miembros de la asociación pueden asistir a recoger su donativo, pueden comunicarse a los teléfonos 614-27879-22 o bien al 614-127-16-63.

¿QUÉ PIDEN?

Puré de tomate

Consomé

Espagueti

Frijol

Arroz

Elote en lata

Aceite

