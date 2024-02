Invitan a estudiantes a formar parte de la Marching Band del Cobach

Chihuahua, Chih.- La Marching Band de la Casa de la Cultura del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), lanzó la convocatoria a jóvenes para integrase a la banda musical, que suele participar en grandes eventos, además de servir como currículum.

La banda tiene casi 20 años y ofrece una variedad de emocionantes actividades, desde presentaciones en eventos deportivos e inauguraciones hasta desfiles y competencias.

Para los estudiantes, tendrán la oportunidad de mostrar su talento y energía en diferentes escenarios, además de ser parte de momentos inolvidables, ya que aseguran que es uno de los mejores ambientes.

Para quienes no tengan experiencia o no posean algún instrumento musical, se reitera que no se requiere presentaciones previas, haber estado en algún conjunto, escuela, agrupación, ni saber tocar, porque ofrecen clases para todos los niveles.

Además, te prestan el instrumento que necesiten para que puedan empezar a tocar de inmediato.

Tampoco es necesario ser alumno de alguno de los planteles educativos bajo el sistema Cobach.

“Estamos buscando talentos jóvenes desde segundo de secundaria hasta 17 años de edad, ¡así que únete a nosotros y sé parte de esta increíble experiencia musical! Los alumnos de Cobach y secundaria no pagan nada para ingresar, ¡así que no hay excusas para no unirse! ¡Ven y descubre el emocionante mundo de la Marching Band con nosotros!”, expresa el llamado por parte de la Casa de la cultura del Cobach.

Para los interesados, pueden acudir en horario de oficinas a las instalaciones en la avenida Cuauhtémoc No. 1607, de la colonia Cuauhtémoc, muy cerca del Centro; también, preguntar vía redes sociales. Además, pueden llamar a los teléfonos (614)238 33 60 y (614)238 33 61.

Una banda de marcha (en inglés marching band) es una actividad física y artística, consistente en una banda musical conformada por instrumentos de viento metal, viento madera y percusiones, que generalmente participan en desfiles, marchando con estilo militar entonando diferentes tipos de melodías, generalmente piezas de cualquier género musical adaptadas a los instrumentos de la banda.