Invitan a hamburguesada en favor de Monse

Chihuahua.- Doctores le dijeron que su bebe´, Monse, quien aún esa en el vientre de su madre, no tenía posibilidades de vivir y que era necesario interrumpir el embarazo, sin embargo ella luchara junto a su hija para salir adelante.

Debido a lo anterior invitan a una hamburguesada con la finalidad de recaudar fondos para que Monse tenga más posibilidades de salir adelante.

A continuación la historia:

El día de hoy venimos bebe y yo nuevamente pidiendo de su apoyo 🌈🌈

Muchos de ustedes ya saben por la situación que estamos pasando bebe( es niña💕) y yo .

Les platico poquito tengo 27 semanas de embarazo, todo el plan gestacional hiba bien hasta el 15 de agosto, el 30 de agosto tuvimos cita en el seguro bebe y yo nos mandaron hacer una sonografia de rutina en la clínica 33 en la cual notaron unas anomalías en bebe el médico tratante de ese día me sugiere hacer un estudio estructural con un materno fetal particular , por tal motivo el día 31 de agosto fuimos a la cita y en el resultado que me entregaron arroja anomalías en bebe los médicos no le dan posibilidades de vida y medicos sugieren interrumpir embarazo yo no podría hacer eso la bebe esta viva su corazón sigue latiendo al 1000 ella sigue luchando por su vida y mientras ella siga luchando yo seguiré aquí junto con ella haciendo todo lo humanamente posible.

Por ese motivo venimos con el corazón en la mano pidiendo de su apoyo con esta actividad de venta de hamburguesas podra ser paaar por pedido en C. ALTAMIRANO #3507 COL. ALTAVISTA ( a un costado del centro de convenciones) o también sera servicio a domicilio a partir de 3 hamburguesas con un pequeño costo de 20 pesitos

RECUERDA

Esta actividad tiene motivo y es para que bebe MONSE siga luchando por su vida