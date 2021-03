Invitan a participar en campaña de donación de medicamentos

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- Como parte de las acciones para brindar atención a los chihuahuenses que necesitan apoyo para sus tratamientos médicos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a la ciudadanía a participar en la campaña de donación de medicamentos.

Se podrán donar medicamentos de cualquier tipo que ya no se utilicen en sus hogares, que estén en buen estado y no hayan caducado; los que no se encuentren en las condiciones señaladas, no se recibirán.

Las medicinas se recogerán en el domicilio del donante, por lo que previamente deberá programar una cita al 614 200-4800, extensión 6579, en un horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes para que personal de la Dirección de Desarrollo Humano pase por ellas.

El subdirector de Atención a la Salud, Armando Terrazas, habló sobre la importancia de no guardar medicamentos que no se van a utilizar, pues la mayoría de ellos se olvidan en los botiquines de los hogares hasta que caducan; por lo que invitó a donarlos para quienes más los necesitan.