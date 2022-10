Invitan a participar en el 'Congreso de Líderes 2022'

Chihuahua, Chih.- Del 25 al 28 de octubre se realizará el “Congreso de Líderes 2022”, en donde participarán virtualmente y de manera presencial representantes de los países de México, Estados Unidos, Colombia y Perú.

Se informó que el liderazgo disruptivo es la principal fuerza que este evento busca impulsar para que los asistentes aprendan a ser líderes originales y dinámicos.

Desde la experiencia de grandes referentes de Latinoamérica, se busca dar a conocer la manera en la que han superado el miedo al cambio, conocer las herramientas y acciones que han utilizado para ser líderes que aporten y generen mejores soluciones, rompiendo así las reglas del liderazgo tradicional para transformar diferentes procesos desde la innovación.

Dentro de los líderes invitados al evento se encuentran Hans Werner (Gerente General de Natura México), Giuliano Stiglitz (Chief Executive Officer at Numatec), Alexander Lemos (Gerente General Avon México), Angela Kohler (CEO Happinar), Lina Betancourt (Autora de Zen Bussiness Warrior y Founder and VP Strategic Planning and Happiness Culture Development en Alo Global Technologies), Alejandro Salgar (Latin America Sr Marketing Manager en Kimberly Clark), entre otros.

El evento busca generar un aporte a la comunidad de hombres y mujeres de diferentes organizaciones y sectores de toda la región, para compartir desde su experiencia buenas prácticas, generar aprendizajes y conectar posibilidades resolutivas en momentos donde la solidaridad, la cooperación y la contribución desde el conocimiento, son necesarios para crecer en el cambio.

Este Congreso es importante para aquellos que quieran encontrar referentes que los impulsen a generar un cambio dentro de sus organizaciones en un mundo lleno de cambios, los asistentes tendrán la oportunidad de compartir con líderes que poseen una visión disruptiva y buscan elevar su vida y su negocio al siguiente nivel, con la misión de generar resultados exitosos, desarrollar equipo y disfrutar cada paso del proceso desde la oportunidad de adaptación e innovación.

Para la adquisición de boletos, se puede entrar a la página www.congresodelideres.com.