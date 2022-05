Invitan a participar en 'Expresa Tu Talento 2022'

Chihuahua.- La convocatoria para el concurso de canto y baile “Expresa Tu Talento 2022” fue abierta para jóvenes chihuahuenses de 13 a 29 años que quieran participar y demostrar sus dotes histriónicos, además de tener la posibilidad de ganar premios como producción musical, estímulos económicos y difusión de su material.

El anuncio lo dio la directora de Desarrollo Humano y Educación, Mónica Ivonne Herrera Villanueva, en compañía de la subdirectora de Juventudes del Municipio de Chihuahua, Jeannine Jarelly Terrazas Aragón, quienes explicaron los pormenores de esta convocatoria.

Tendrán hasta el 31 de junio para inscribirse las personas interesadas, que deberán llevar la documentación a las instalaciones de la dependencia ubicadas en Calle Ojinaga y Tercera en el Centro de la ciudad en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Los requisitos son grabar un video de su interpretación. Deberá tener sus datos personales como nombre, apellido, edad, teléfono. Copia de credencial del INE para los mayores de 18 años. copia de Clave Única de Registro Poblacional (CURP). Para los menores, una carta de los padres o tutores con credencial o identificación oficial.

En el video no se podrá usar micrófono, no editarlo, una sola toma sin cortes, máximo un minuto 30 segundos de duración, no se podrán interpretar canciones que contengan palabras altisonantes, insinuaciones de índole sexual, lenguaje agresivo o que incite a la violencia; o cuya letra promocione actividades ilícitas.

Los géneros pueden ser cualquiera como balada, bolero, bossa nova, celta, clásica, country, cumbia, heavy metal, indie, merengue, polka, pop, punk, ranchera y rock, hip hop, rap, jazz, funk, R&B, soul, folk y reggaetón.