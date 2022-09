Invitan a ponerse en forma en 'Wellness Day Rejón'

La asociación “Parque Central 3 presas, A.C.” dio a conocer el programa de la segunda edición de “Wellness Day Rejón” a realizarse el sábado 24 de septiembre de este año en la explanada multiusos del Parque Reliz con un programa de actividades para ponerse en forma y un ambiente saludable.

El horario es desde las 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con 12 horas de diversas actividades enfocadas en la salud, deporte y bienestar.

Lo anterior lo dio a conocer la directora del Fideicomiso Parque Tres Presas, Verónica Herrera, director en compañía de la coach profesional y organizadora del evento, Roberta Rubio, así como invitadas especiales, quienes explicaron que el evento tendrá también un fitness market con entrada libre con la participación de marcas locales como Ju-go, Good bites, PowerSky activewear, MAIIA activewear , VEGGO , Veggie froyo, Kala market, Tassels & Co., CH design, Blendr, Bernardi, Tasty beet, Boceto, Pulmo Vir plus, Nikken, Doterra, All Natural y Boceto.

Acompañarán en las clases de diversas disciplinas Wera de la Garza invitada desde Guadalajara siendo un icono a nivel nacional de bienestar y movimiento, y muy importarte mencionar que Chihuahua tiene grandes estudios y coach se han sumado al evento Tres 21, Psycho ride, Barre estudio, Paulina Gardea, Antonio Villalobos y Roberta Fitness.

Ellos serán los encargados de ponernos en movimiento este 24 de septiembre en clases como funcional, yoga, meditación, cycloindoor y barre.

Todos alineados al tema de bienestar y la salud.

El costo de entrada será de 400 pesos con acceso a todas las actividades, bebidas saludables y comida, así como kits.

También habrá mercado de productos locales dese artículos de bienestar, ropa deportiva, joyería, entre mucho más.

Nosotros, Parque Central 3 la directora informo sobre el nuevo punto de venta de “Tasty Beet” en las instalaciones del Parque Metropolitano Tres Presas quien se une a este proyecto que se suma a dar otra alternativa a la ciudadanía de poder disfrutar de alimentos saludables con una increíble vista de las instalaciones.

