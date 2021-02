Invitan a ser donadores de células madre y salvar a niños con cáncer 

Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La asociación Galleta de Cielo y Be The Match México invitan a la población a la Caravana Nacional Contra el Cáncer Infantil que se estará realizando a partir de esta mañana de sábado y consiste en llevar a cabo registros de compatibilidad para convertirse en donadores de células madre y médula ósea para ayudar al tratamiento de niños com cáncer.

“Ayudamos a pacientes que tienen enfermedades en la sangre como por ejemplo Leucemia que es tan común aquí en Chihuahua a conectar con personas donadoras de células madre o médula ósea y que sean genéticamente compatibles”, explicó Paula Talamás, gerente regional de la zona Noroeste de Be the Match.

Añadió que las donaciones pueden salvar cien porciento del cáncer en la sangre pero las probabilidades de encontrar donantes compatibles son escasas, por ello la importancia de contar con registros más amplios.

El rostro de la campaña en Chihuahua es el del menor Ociel, quien lamentablemente falleció por leucemia, pero su caso se ha convertido ahora en la punta de lanza de esta caravana en México que arranca en Chihuahua.

Para los padres del Ociel quienes vivieron de primera mano esta dificultad y la vieron en varios otros casos es importante que los chihuahuenses se sumen con este registro que en esta ocasión es sólo para determinar la compatibilidad y de ser necesario algún día podrá ser llamado para convertirse en donador y ayudar a un pequeño que atraviesa esta enfermedad y que podría hacer una gran diferencia.

Por lo anterior los interesados pueden acudir a registrarse sin bajarse de su vehículo en el estacionamiento del hospital infantil en esta capital este sábado de 10am a 4 pm.