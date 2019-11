Invitan a utilizar Estaciones de Reciclaje

Chihuahua.- El Gobierno Municipal de Chihuahua cuenta con 15 Estaciones de Reciclaje ubicadas en distintas partes de la ciudad, a las cuales se les da servicio y mantenimiento por parte de la Dirección de Servicios Públicos.

La red de Estaciones de Reciclaje gestiona al mes un promedio de 3 toneladas de basura diferenciada, por lo que se resalta que la separación de basura ha ido cobrando cada vez más protagonismo entre la ciudadanía que se ha ido sensibilizando sobre la importancia de la diferenciación de los residuos. Muestra de ello es que se han incrementado las visitas a estos puntos.

El director de Servicios Públicos, Ricardo Martínez García, indicó que aunque queda un largo camino por recorrer ante uno de los retos ambientales más importantes que tiene la sociedad actual, como es la gestión sostenible de los residuos, el Gobierno Municipal realiza constantemente esfuerzos para esto al implementar distintos programas en los que es importante la participación ciudadana, como lo son las rutas de recolección de basura diferenciada “Separando Juntos”, el programa de separación del PET en escuelas “Juntos contra el Plástico”, las pláticas para manejo adecuado de la basura “Juntos una ciudad más limpia”, entre otras acciones.

Añadió que en estas 15 Estaciones de Reciclaje, se reciben gratuitamente los residuos de naturaleza domiciliaria que, de forma voluntaria, son llevados por los particulares ya separados y se encuentran en los siguientes puntos:

1 Presa El Rejón, ubicada en entrada principal del parque

2 Distrito 1, ubicada en la inmediación de Periférico de la Juventud, casi esquina con Av. Francisco Villa

3 Plaza Perea, ubicada en calle Trías y 21a

4 Plaza Libertad, ubicada en calle 17a, casi esquina con avenida Juárez (frente al templo San Francisco)

5 Sierra Azul, ubicada en calle Sierra de Pedernales

6 Distrito TEC, ubicada en calle María de los Ángeles y María de Jesús Bejarano

7 Quintas del Sol, ubicada en calle Minessota y Oklahoma

8 Centro, ubicada en calle Victoria y 4a

9 Parque El Platanito, ubicada sobre avenida Juan Escutia

10 Avenida Misión del Bosque, casi esquina con avenida La Cantera

11 Calle Elías Müller y avenida Mirador

12 Ciudad Deportiva, avenida Gómez Morín

13 Palomar, ubicada en avenida Ocampo

14 UACH Campus II, sobre Circuito de Ingeniería

15 Ciudad Deportiva sobre avenida Tecnológico, frente al DIF Estatal



Ricardo Martínez García invitó a los ciudadanos a hacer buen uso de estas instalaciones municipales que son de todos los chihuahuenses, ya que es importante que se deposite cada residuo en el buzón correspondiente, de preferencia que no vayan contaminados con comida o líquidos si son reciclables, evitar también dejar bolsas con basura fuera de los buzones y recordó que están disponibles para su uso las 24 horas del día y los 365 días del año.

En el buzón gris claro se depositan latas de alimentos o bebidas, papel aluminio, alambres y cables. En el amarillo se deben introducir los cuadernos, periódicos, revistas, hojas, cajas, no se reciben papeles sanitarios. En el azul van las botellas de plástico vacías y aplastadas, bolsas, envases de plástico de leche o de productos de limpieza y plásticos rígidos. En el gris oscuro va toda la basura que no se pueda clasificar como envases tetrapack, madera, unicel, vidrio, sanitarios (en bolsa) y ropa.