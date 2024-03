Invitan a vacunarse contra influenza y esquema para proteger a los menores

Chihuahua, Chih.- Afuera de un negocio comercial ubicado sobre la calle Libertad, fue instalado un puesto de vacunación con la aplicación de dosis contra la influenza, neumococo, virus del papiloma humano (VPH) en niñas de 10 a 14 años, y sarampión y rubeola en el rango de los 10 a 49 años de edad.

La Secretaría de Salud, envió un exhorto a la ciudadanía para que acudan a los centros de salud y se apliquen la vacuna contra la influenza, que aunque generalmente el número de contagios aumenta en temporada de frío, aún se pueden presentar condiciones climatológicas contra las que es necesario estar prevenido, principalmente los grupos con alguna condición de vulnerabilidad, adultos mayores y niños.

Mencionó dicha dependencia que también es importante tener el esquema de protección contra enfermedades en los niños al corriente, para de esta manera protegerlos de futuras enfermedades que con un pequeño piquete se pudieron haber evitado durante los primeros años de edad.

La estrategia de vacunación inicio el pasado 16 de octubre del 2023 y concluirá el 31 de marzo del presente año, sin embargo, las dosis están de manera permanente en los módulos de varias localidades, con el objetivo de que las madres o tutores de los pequeños, puedan llevar a sus hijos a que se las apliquen.

La vacuna del VPH puede ser aplicada a niñas en una edad de los 10 a los 14 años y es necesario llevar el documento con el CURP de la menor.

En el módulo instalado en el centro de la ciudad, también tenían para aplicación las dosis de sarampión y rubeola (SR) para personas de los 10 a los 49 años.

Cabe destacar que esta enfermedad tenía mucho tiempo que no se registraba en el país, sin embargo, hace no mucho tiempo se detectaron unos posibles casos con el problema en estados del sur de la república, por tal motivo, es mejor prevenir que lamentar y si su hijo, no tiene el esquema completo, llevarlo para que le suministren las dosis faltantes.