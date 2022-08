Invitan hoy a máxima reforestación en Camino Real

Ciudadanos, organizaciones ambientalistas y fundaciones de beneficencia, realizarán hoy, sábado 27 de agosto, una máxima reforestación en el predio Albino ubicado en Calle Paseos del Albino No. 11317 casi esquina con Paseos del Frisson de la colonia Camino Real, por lo que se invita a la comunidad asistir y apoyar para tener más espacios verdes.

Eso, será desde las 9:00 de la mañana, donde habrá voluntarios y toda la gente que quiera sumarse a esta labor, ya que toda la ciudad requiere más áreas donde crezcan los árboles y ayudar a mejorar el ambiente.

Estos ciudadanos, ya habían hecho varias actividades, como la de recoger neumáticos viejos tirados en la calle y zonas verdes, para cambiarlos por árboles endémicos a fin de reforestar las faldas de diferentes cerros, que han sido invadidos por desperdicios como escombro y basura.

Muchas de estas actividades fueron organizadas por Claudia Vázquez, vecina del sector, quien junto con la presidente de la colonia Laura Fierro, vecinos de la 15 de Enero, se juntaron para recoger y ofrecer los arbustos a la gente que se les uniera.

También agradeció las donaciones del Vivero Municipal, que dio muy bonitas especies endémicas, que suelen soportar el clima extremoso de Chihuahua, así como las indicaciones para que crezcan sanas y seguir con esta reforestación, que tanta falta le hace al municipio.

“Esto lo hacemos por un Chihuahua más chulo, más sano, más limpio. Por eso no me rajo. Pido a más ciudadanos se unan a esta maravillosa actividad. A mi si me preocupa que mundo voy a dejar, por eso continuamos con esto y seguiremos luchando”, manifestó la entusiasta vecina de la colonia y participará hoy en esta actividad.

