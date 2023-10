Chihuahua, Chih.- “Nosotros escuchábamos como rugía el aire… era algo impresionante, escuchábamos como caían los árboles, como se destruían los vehículos y los vidrios de las habitaciones; lo único que podíamos hacer en ese momento era permanecer resguardados, todos teníamos mucho miedo y mucha angustia.

Jamás había visto tanto desastre”, expresó Gerardo Alberto Durán Alarcón, uno de los sobrevivientes del huracán Otis.

Gerardo Durán narró que fue un momento muy frustrante ya que no había indicación alguna por parte de Protección Civil y los hoteles no estaban preparados para la magnitud del problema

Gerardo, quien es el director del Clúster Minero de Chihuahua, había viajado a Acapulco, Guerrero junto con otros chihuahuenses, incluidos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de Ciudad Juárez, así como empresarios y funcionarios públicos; la idea era ser parte de la XXXV Convención Internacional de Minería, la cual fue inaugurada a las seis de la tarde del martes y misma que tuvo que ser cancelada debido a este desastre natural.

“El evento fue a las seis de la tarde y a las diez de la noche ya nos estaban desalojando del lugar, justo cuando las ráfagas de viento ya estaban a 200 kilómetros por hora, siendo que a nosotros nos habían dicho que se trataba de una tormenta tropical; la verdad es que la gobernadora (de Guerrero) nos abandonó a la mala, pudo haber cancelado la inauguración pero no lo hizo”, dijo Durán Alarcón.

Según lo que narra este sobreviviente, tras este suceso, tuvieron que caminar más de 25 kilómetros en los que había ramas, agua, escaleras y pedazos de las construcciones caídas.

“Caminamos más de 25 kilómetros, fue difícil; además tuvimos que ayudar a las personas, algunas se habían cortado y entre todos les poníamos trapos para que no corriera la sangre”, explicó Gerardo.

Respecto a los protocolos, narró que fue un momento muy frustrante ya que no había indicación alguna por parte de protección civil y los hoteles no estaban preparados para la magnitud del problema. “El Gobierno de Guerrero no hizo nada por alertar a la sociedad y los protocolos fueron rebasados; nosotros dentro de la tragedia estuvimos intentando ayudar a las personas y a los damnificados, además, fue muy complicado porque no teníamos comunicación con nuestras familias”.

Durán Alarcón tuvo con comunicación su esposa por última vez a la 1:47 de la madrugada; después de eso, todas las antenas de comunicación se cayeron y aunque le dije que estaba bien, ella vivió un momento de zozobra y angustia al no saber nada de mí. “Esa noche no dormimos, estuvimos despiertos toda la noche… pasamos mucha incertidumbre, a las tres de la mañana fue el punto máximo, las techumbres que protegían el lobby ya no estaban, era impresionante”, refirió. Al preguntarle que si volvería a otra convención en este lugar; él contestó con un rotundo no.

“Yo la verdad no creo que la convención pueda ser en Acapulco por la afectación, pero a título personal, yo no volvería a ir a Acapulco, quizá por el miedo y porque fue una situación muy traumatizante”, dijo.

Para finalizar, el director dijo que está muy contento de estar de nueva cuenta con su esposa y su bebé.

“La verdad ahorita ya estoy muy contento; estoy descansando; ahora viene el dolor físico, en ese momento no sentí nada por la misma adrenalina pero ya vienen los dolores, los dolores en las piernas y en los pies debido a lo que caminamos y los arroyos que cruzamos”

Al menos 30 personas murieron a consecuencia del paso del huracán Otis por el estado mexicano de Guerrero, en especial en la ciudad de Acapulco.

La tormenta de categoría 5 golpeó el icónico balneario turístico con vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h, uno de los huracanes más fuertes que se han registrado en el Pacífico mexicano.