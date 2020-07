Jaqueline vende fierro para salir adelante

El Diario

Jaqueline Yesenia Baca González, de 22 años y con dos hijos, lleva varios meses sin trabajo debido a que fue despedida de una empresa maquiladora por la contingencia sanitaria generada por el coronavirus, por lo que suele juntar fierros viejos para venderlos y sacar algo de ingreso.

"Como no hay trabajo, ahorita andamos apenas. Yo estaba en una maquiladora pero nos desocuparon, no me han hablado. Estoy desde marzo así y mi esposo también", comentó la mujer, quien vive en la calle Gardenia No. 210 de la colonia Laderas de San Guillermo en Aquiles Serdán.

Dijo que apenas con lo que vendió le dieron 30 pesos, que alcanzaría para huevos y tortillas, y para el próximo día, "ya veremos". Su pareja de nombre Tomás Alfonso Lucero hace trabajos en obras de construcción esporádicas, donde recibe alrededor de 150 o 200 pesos diarios.

Otro detalle fue que hace unos meses vivían en una casa de renta, pero al no tener trabajo no pudieron pagar y los echaron, por lo que tuvieron que conseguir un hogar prestado mientras se pueden recuperar económicamente.

Reconoció que en la colonia hay varias familias que sufrieron despidos, descuento de sueldos, bajas ventas y nulas oportunidades de trabajo, por lo que hacen lo que pueden para sostenerse, llevar ingresos a las casas y esperar que la pandemia pase lo más pronto posible a fin de poder aspirar a tener una mejor calidad de vida.

¿Deseas ayudar?

La familia vive en la calle Gardenia No. 210 de la colonia Laderas de San Guillermo en Aquiles Serdán. El esposo de Jaqueline, Tomás Alfonso Lucero, hace trabajos en obras de construcción.