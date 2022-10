Jesús Montoya, un ejemplo de perseverancia y dedicación

Chihuahua.- Jesús Alonso Montoya Casas de 19 años y Miguel Ángel Valdez de 60, tienen una cosa en común y es que ambos, son personas invidentes; el primero desde el nacimiento y el segundo tras sufrir un accidente automovilístico.

Hoy, se celebra el Día Mundial de la Visión. Una fecha decretada por Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB).

El objetivo que persigue este día, es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos e informar como casi todos son prevenibles o curables, evitando así, que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver.

Pese a que para Jesús al principio fue complicado lidiar con esta situación; él aprendió a adaptarse a sobrellevar el bullying que muchas veces le hacían en la escuela y a salir adelante.

“Mi ceguera es de nacimiento, cuando yo iba a nacer a mi mamá le daban sangrados muy fuertes; era un embarazo de riesgo, nací prematuro y tengo retinopatía del prematuro”, dijo Jesús.

La retinopatía del prematuro, es un desarrollo anormal de vasos sanguíneos en la retina del ojo que ocurre en bebés que nacen muy precoces (prematuros).

Algunos casos de retinopatía del prematuro son leves y se corrigen por sí solos. Pero hay otros que son lo bastante graves como para causar una cicatrización que puede hacer que la retina se desprenda del resto del ojo.

Según lo que este joven recuerda, su madre fue un pilar muy importante, ya que ella era maestra de usaer y le ayudaba bastante en su educación.

“Mi mamá me ayudaba mucho; pero también acudí a recibir atención por parte de una asociación civil llamada CEIAC, lugar en donde me enseñaron a leer en braille, me enseñaron a multiplicar, dividir, sumar con abaco, a tocar instrumentos”.

Actualmente, este joven estudia la carrera de Historia; pero no sólo eso sino que además, toca la batería, la guitarra, el piano, la flauta y el ukelele.

“Mi sueño más grande es llegar a ser maestro de Historia, me gusta mucho la carrera y me gustaría mucho poder ejercerla y poder compartir el conocimiento a otros jóvenes”.

“Yo he aprendido a desarrollar más mi sentido, el tacto, el olfato; y esto ha sido por qué el cuerpo compensa la falta de los sentidos”, compartió Jesús Alonso.

UNA INSPIRACIÓN DEPORTIVA

Para él no sólo la música y la educación es importante en su vida; también lo es el deporte pues Jesús es lanzador de jabalina, una prueba de atletismo en la que, como su nombre indica, se lanza una jabalina hecha con material reglamentario de metal o fibra de vidrio con el objetivo de que llegue lo más lejos posible.

“Antes también corría, tengo dos medallas de competencias nacionales de 100 y 200 metros de velocidad; también el deporte es muy importante y me gusta mucho; espero poder seguir practicando y preparándome más”.

Al cuestionarle que le diría a las demás personas que tienen esta discapacidad él dijo que, aunque se presenten adversidades en la vida busquen una motivación para seguir vivos.

“Que no les de miedo, si te caes te levantas, si te pegas lloras y le sigues por que no se trata de ya no puedo; sino de seguirle”.

Finalmente, Jesús Alonso dijo sentirse feliz y agradeció el acompañamiento y el apoyo que sus padres le han dado.

“Agradezco tanto a mi mamá como a mi papá, ellos dos siempre me apoyaron en todo y a toda mi familia y amigos que no dejaron de creer en mi aunque muchas veces me veían caer, ellos siempre me ayudaban”.

LA DEBILIDAD VISUAL EN EL ADULTO MAYOR

Para Miguel Ángel Valdez de 60 años, no poder ver y vivir en una ciudad que no está hecha para personas invidentes ha sido una de las cosas más difíciles a las que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida.

“Cuando uno anda caminando, es muy complicado; en cuestión de los semáforos yo nunca sé cuándo cruzar hasta que no escucho el motor de un carro; pero es muy difícil porque la ciudad no está adaptada para gente como nosotros”, expresó Miguel.

Él perdió la vista en un accidente automovilístico, y desde ese día Miguel no ha podido regresar a trabajar pues adaptarse no ha sido sencillo.

“Antes yo trabajaba, todo estaba bien hasta ese día; ahora tengo que salir a las calles a pedir dinero pero sí batallo muchas veces me he caído y aunque sé que ya no puedo ver pues yo sé que sí podría trabajar porque tengo mis pies y mis manos”.

Hace siete años que él perdió la vista y que desde entonces, tiene que pedir dinero; su único sustento es el ingreso de su esposa de 60 años quien trabaja en una maquila.

Miguel Ángel Valdez, no recibe el apoyo de ninguna autoridad por eso, puso a disposición su número celular por si alguien quiere brindar su ayuda.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse directamente con él al: 614 6143770574.

Según datos de la misma OMS, en el mundo hay aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, de todas ellas un total entre 40 y 45 millones son totalmente ciegas. Se estima que para el año que viene estos números se duplicarán de tal manera, que la ceguera en el mundo así como el derecho a tener una buena salud visual se transformará en un derecho humano.

Los estudios más recientes demuestran que el 80% de los casos de ceguera que existen actualmente podían haberse prevenido e incluso curado totalmente. Ya que el 20% de los mismos se podían evitar, mientras que para el otro 60% existen tratamientos e intervenciones quirúrgicas que le proporciona una mejor calidad de vida al paciente e incluso le devuelven por completo este sentido.

ACCIONES PARA CUIDAR LA VISTA

Entre las intervenciones más comunes que se suelen realizar en pro de la salud visual están las siguientes:

Cirugía de cataratas

La prevención del tracoma

Distribución de ivermectina para tratar la oncocercosis

La inmunización contra el sarampión

Distribución de suplementos de vitamina A para evitar la ceguera en niños

Los lentes correctivos