Jornaleros: víctimas de la violencia y el Covid

Chihuahua.- Migrantes jornaleros, viven desplazados por la violencia y los efectos sanitarios y económicos del coronavirus, de acuerdo a testimonios de trabajadores deportados que llegan a Chihuahua a probar suerte.

Temerosos, pero atentos, piden comprensión por no mencionar datos de identidad y por cuál frontera de Sonora los deportaron.

Afirman que hay mucha “mafia” y que llegaron huyendo de la violencia del vecino estado, donde no hay trabajo, pero sí sobrepoblación de migrantes en los refugios, sobre todo de centroamericanos, en su mayoría hondureños.

“Pues trabajo hay, pero porque la uva se echó a perder”, responde Miguel N., migrante jornalero. Fue repatriado de Estados Unidos y espera mejores tiempos para intentar cruzar a los Estados Unidos.

No escuchó la semana pasada que hubo un enfrentamiento ahí en Caborca. “Chequé por Internet. Quemaron un tráiler, puras bazucas, y mejor nos regresamos para acá”, explica.

El grupo de jornaleros coincide en que el trabajo formal no es una opción para ellos, pues no tienen posibilidad de acreditar un domicilio fijo, requisito de las empresas para brindarles una plaza laboral. Juan M., mencionó que sólo ha podido encontrar trabajo temporal limpiando terrenos por el sector de Villa Juárez, actividad que le permite sobrevivir, pero que no es nada segura.

La crisis del coronavirus también los afecta en gran medida, porque en Cuauhtémoc, región donde siempre había trabajo seguro, se saturó de Covid y los refugios de migrantes donde los recibían, algunos de las mismas empresas que los contrataba, se encuentran cerrados por cuestiones sanitarias.

En Delicias tampoco hay “jale”, afirman, ya que sólo están produciendo avena y alfalfa.

Todos son mexicanos y de acuerdo a Linda Flores, encargada del refugio Casa San Agustín, donde les brindan alimento y bebidas hidratantes, en los últimos meses han detectado presencia continua de grupos de jornaleros, quienes en su mayoría buscan regresar a los Estados Unidos por ya no tener a dónde llegar en sus lugares de origen.