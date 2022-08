Joven que chocó razer fue multada por 4 motivos

El domingo una menor de edad chocó en un vehículo todo terreno razer en el periférico de la Juventud, dejando como saldo una persona herida y daños materiales, pero este percance generó cuatro infracciones, ya que además de ser menor sin licencia, estaba en primer grado de ebriedad, conduciendo un vehículo no permitido en una vialidad, además de la multa por el choque, según el reporte de Vialidad. Tan solo en multas fue necesario pagar alrededor poco menos de 12 mil pesos para liberar la unidad.

Según explicó el subsecretario de Movilidad, César Komaba, los vehículos razer no pueden circular por las vialidades de la ciudad, ya que están catalogados como vehículos para otras actividades. Indicó que actualmente los propietarios de estas unidades han respetado los lineamientos y usan los vehículos en zonas de terracería en las que no hay más vehículos, pero en el caso de lo ocurrido el domingo, fue una menor de edad que en ese momento tomó la decisión de manejar en el periférico de la Juventud, dejando un accidente con una lesionada no grave, en ese momento la unidad fue asegurada, por lo que los padres de la menor debieron pagar las multas, además de los cargos por el retiro de la unidad.

Las multas que se aplicaron en este caso fueron cuatro, ya que se sancionó la falta de licencia por ser menor de edad, la cual está en aproximadamente en mil 300 pesos, la multa por el choque es de mil 500 pesos, el primer estado de ebriedad es de aproximadamente cinco mil pesos, y otros mil 500 pesos por la multa por utilizar un vehículo no permitido. A esto se le suma la grúa y el corralón por un día.

La sanción por usar un vehículo de este tipo en la vía pública se basa en el artículo 111 del Reglamento de Vialidad, el cual indica: “Queda prohibida la circulación en las vías públicas de los vehículos tipo cuatrimotor y cualquier otro tipo de vehículo destinado al esparcimiento y competencias deportivas”.

