Juan interpretará a Jesús en viacrucis viviente

Mayré Gómez/El Diario

Juan Borunda, de 39 años de edad, es quien interpretará a Jesucristo en el viacrucis viviente que realizará la iglesia de San Rafael la próxima Semana Santa. Con la barba crecida para interpretar su papel, apariencia sencilla, espiritual y tranquilo como su familia que pertenecen al Movimiento Familiar Cristiano (MFC) habló sobre la emoción que sienten por la designación de la que hace apenas tres semanas se enteraron.

“Hace menos del mes, yo platicaba con mi esposa (Lizeth) que me gustaría interpretar el papel de nuestro señor Jesucristo, pero ya estaba viejo, además ese papel se lo dan a jovencitos con condición física. Y así quedó. A los dos días fuimos a una reunión de la iglesia y la organizadora del viacrucis hizo la invitación para que participaran como actores, menos en el papel de Jesucristo, porque ya lo habían elegido. Mi esposa dijo, seguro eres tú, y yo dije – claro que no- En eso voltean a verme a mi y me preguntan ¿Juanito, quiéres interpretar a Jesucristo? Te damos unos días para que nos resuelvas. Y mi esposa me dijo, ándale de una vez diles que sí. Y les dije que sí”.

Juanito desde hace años pertenece al grupo de “Adoración Nocturna” y participa activamente en movimientos religiosos, por lo que constantemente está en crecimiento espiritual que ahora le sirven mucho como preparación para el gran reto al que se enfrenta. Además, está acudiendo a retiros espirituales para seguirse fortaleciendo.

Para la condición física diario empezó a correr y compró una caminadora que utiliza en casa, en cuanto llega del trabajo en la maquila, donde ya se corrió la voz y muchos comentan la admiración que sienten hacia su compañero.

La vida familiar de Juan está llena de bendiciones y bellas coincidencias aseguró “Dios no se equivoca y no se mueve la hoja de un árbol sin que él lo permita”.

Comentó que hace años, él y su esposa vieron la película de La Pasión de Cristo, pero estaba en arameo y tuvieron que leer los subtítulos. Escuchaban que se referían a Cristo como “Jeshua” y así le pusieron a uno de sus hijos, un joven de 17 años, que precisamente hará el personaje de ladrón.

El otro ladrón será Kevin, un jovencito amigo de su hijo. La persona que interpretaría a María Magdalena, al final no pudo y el papel también quedó en la familia. Karla la hermana de Juan será quien los acompañe en el recorrido y la encargada de brindar los primeros auxilios a todos los participantes será Lizeth, la esposa que cuenta con conocimientos médicos.

La hija jovencita será la encargada de cuidar a las gemelas de 7 años para que la familia desempeñe el papel del que están muy orgullosos y emocionados.

Están ultimando detalles para que todo esté listo y este próximo jueves 28 de marzo la gente pueda presenciar uno de los viacrucis viviente más concurrido de la ciudad. El elenco estará preparado desde muy temprano y a las once de la mañana partirán al recorrido iniciando frente al templo de San Rafael en la calle 13 y Melchor Guaspe, para de ahí recorrer varias calles hasta llegar al lugar donde se hace la crucifixión. La Pasión de Cristo.