Jueves cálido con fuertes vientos

Chihuahua, Chih.- Para este jueves se prevé una temperatura máxima de 26 grados centígrados por la tarde y una mínima de 4 grados.

Según el portal meteorológico The Weather Channel, este día se prevé un cielo mayormente despejado con un máxima de 25 C, vientos del SO de 25 a 40 km/h con ráfagas de vientos más fuertes.

Por la noche el cielo permanecerá mayormente despejado, con una temperatura de 5 grados centígrados y vientos del OSO de 10 a 15 km/h.

Para mañana la temperatura sería de 20 la máxima y -1 grado centígrado la mínima.