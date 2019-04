Juez determina que médico que operó a Griselda Ramos no puede realizar cirugías estéticas

Chihuahua.- El Secretario de Salud del Estado, Enrique Grajeda Herrera, sí está facultado para expedir o revocar las autorizaciones en relación a las intervenciones quirúrgicas de índole estética que se practiquen en el estado, tal y como lo establece un juez en el resolutivo del juicio de amparo interpuesto por el médico Erick Espíritu Rojas y cuya sentencia se dio a conocer el pasado 6 de febrero.

Así lo señaló el Colegio de Cirujanos Plásticos de Chihuahua luego de que durante la comparecencia ante los diputados locales, el secretario de salud asegurara que no es posible tomar ninguna medida en contra de Espíritu Rojas –quien forma parte de la plantilla de dicha dependencia de salud- debido al citado amparo número 1152/2018-I.

Ante los cuestionamientos de legisladores, Grajeda Herrera argumentó que a pesar de que en su momento al médico le fue retirada la licencia profesional, este interpuso un amparo y puede ejercer su profesión en tanto un juez no determine lo contrario.

“Seguramente debe haberse dado una autorización por parte de los órganos competentes, y ganó un amparo, y tuvo que respetarse”, dijo y se comprometió a analizar el caso de la manera más adecuada, y ver hasta dónde se puede tomar una resolución jurídica en el sentido de la plaza laboral de Erick Espíritu en el área de urgencias del Hospital General, a cargo de Gobierno del Estado.

“De momento no vamos a tomarnos atribuciones que no nos corresponden”, enfatizó el Secretario.

Sin embargo, el resolutivo del amparo indica que aunque la Dirección Estatal de Profesiones debe continuar con el trámite de inscripción del título del grado de maestría en cirugía estética a favor del quejoso (Espíritu) y expedir una cédula profesional, dicha inscripción NO implica el derecho a llevar a cabo intervenciones quirúrgicas estéticas y las autoridades sanitarias serán las encargadas de evaluar los riesgos a la salud, vigilar el cumplimiento de las normas en la materia y expedir o revocar las autorizaciones en relación a las intervenciones quirúrgicas de índole estética.

La sentencia de amparo emitida por el Juez Octavo de Distrito, indica también que “para realizar intervenciones de cirugía estética se debe obtener el grado de especialidad a través del procedimiento establecido en el sistema nacional de residencias y contar con el certificado expedido por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Asociación Civil, por lo que se concluye que los grados académicos de maestría en cirugía estética y el de especialidad en cirugía plástica y reconstructiva NO son equiparables.

Por otra parte, dice el juzgador, las autoridades sanitarias serán las encargadas de evaluar los riesgos a la salud, vigilar el cumplimiento de las normas en la materia, expedir o revocar las autorizaciones en relación a las intervenciones quirúrgicas de índole estética en términos de la Ley General de Salud y de su reglamento; en tanto que las autoridades educativas, respecto a las posibles faltas en el desempeño profesional.

“Él no puede solicitar operar con un diploma de docencia, no puede ejercer ni cirugía general ni plástica ni ninguna otra. La dirección de profesiones no puede negarle que tenga cédula, por eso en el amparo le piden que otorgue cédula en maestría estética y que le quite la posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos. Además, el juez es claro al indicar que son las autoridades sanitarias las encargadas de evaluar, expedir o revocar la autorización por lo que hay una contradicción en la respuesta del Secretario quien le pasa la estafeta a la COESPRIS cuando esta no es la autoridad. Que nos explique el Secretario Grajeda quién es la máxima autoridad en salud en el estado”, demandó el Colegio de Cirujanos Plásticos.