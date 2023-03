Julia Domínguez y el diablo

Bella y virtuosa, Julia Domínguez era una muchacha, jovencita de unos 18 años, que tenía muchos pretendientes. Pero a ninguno hacía caso ella, nomás porque a su edad no le había llegado el tiempo de enamorarse de nadie. Sus padres, quienes se sentían orgullosos de tener en casa una moza así, buena y educada, no tenían mucha prisa por casarla, y no les venía mal conservarla en casa.

Sucedió un día que la muchacha tuvo la mala suerte de verse acosada por un malhora de mala reputación, a quien apodaban “El Diablo”, y a quien se le metió Julia entre ceja y ceja como una obsesión. Él era feo, tanto como para merecer el apodo que le habían dado en su barrio. Era prieto y cacarizo, y recuerde el lector que en los años del siglo Diecinueve, no era mal visto ser racista. Pero para colmo, este individuo era además presumido a más no poder, y se sentía guapo, guapo e irresistible.

“El Diablo” se enamoró de Julia, y aguardaba frente a su puerta para ver cuándo salía, y espiaba en su ventana para observarla cuando pasara. La esperaba en la esquina, pero lo que logró con ello fue que la doncella ya no quisiera salir, y menos porque en la última ocasión que se lo topó en la calle, “El Diablo” la amenazó con que la iba a raptar.

Una tarde en que Julia se fue a confesar con el cura de la parroquia, le contó a éste su problema, y añadió que su padre no sabía que la acosaba el tipo. “Nunca le he querido decir a papá, porque temo que ‘El Diablo’ le haga daño... padre. ¿qué hago?”

“Lo mandaré llamar y le diré que te deje en paz”, prometió el sacerdote a la muchacha, quien se fue un poco más tranquila a su casa. Por cierto, ese día no apareció el torcido pretendiente en su camino.

El cura se aprontó en la Plaza de Armas al día siguiente, buscando al sujeto, y lo encontró sentado en una banca, fumando. Le contó de la petición de Julia, y exhortó al vago a que dejara de perseguirla.

“Mire, padre, yo no puedo dejar de hacerlo, es algo que no está en mí, no puedo prometerle nada... es el demonio que se me ha metido”. Cruzó el religioso la plaza en diagonal y entró a la Catedral a pedir consejo al obispo, quien a esa hora debía estar ahí.

“El Diablo”, sin embargo, se preocupó por la posibilidad de que, con ayuda divina, la muchacha terminara por escapársele de las manos. Esa noche, en un paraje cercano al río Chuvíscar, angustiado entre las jarillas y los juncos que poblaban la orilla, encontró un cruce de dos veredas. “Esta es una encrucijada”, se dijo, “y es fama de que el demonio se aparece cuando se le invoca en un cruce de caminos”.

Llamó a gritos al demonio, y se asustó cuando le respondió un resplandor en medio de las aguas. Y cuando el sonido de un trueno pasó rozándole las orejas y lo dejó temporalmente sordo, corrió huyendo del lugar.

Ya más sereno, al día siguiente invocó por segunda vez el vago al demonio, y le ofreció su alma como recompensa por si le concedía la posesión de su amada. No llegó el señor del Averno nunca, pero cuando ya regresaba desencantado y triste, se topó en un callejón con un hombre muy bien vestido que llevaba bombín, polainas y bastón. Al verlo, “El Diablo” se sobresaltó y trató de evitar topárselo de frente.

Algo tenía aquel personaje, algo en su mirada daba miedo nomás de verlo.

“¿A dónde vas con tanta prisa, Fermín?” Al hombre le cayó de sorpresa que el catrín lo llamara por su nombre, porque nadie en este mundo sabía cómo se llamaba, y él mismo no había sido nombrado así desde que era un pequeñito de tres años en el asilo de huérfanos donde pasó su infancia maltrecha.

“Fermín, ¿quieres a la muchacha, o no la quieres? Yo te la voy a entregar, pero será nada más que por un año, porque me la he de llevar al infierno al cabo de ese término, así que la tendrás que gozar bien y poco”.

“No, a costa de su vida, no. Yo no soy como tú, pese a mi apodo”, le contestó el malhora al demonio disfrazado de catrín, y trató de huir.

Pero el personaje elegante se convirtió entonces en un verdadero demonio: le creció la cara, se torcieron los rasgos, brotáronle cuernos retorcidos en la cabeza, y el cuerpo presionó las ropas hasta que se rasgaron y quedó desnudo. Terminó yéndose el ser infernal por los aires, volando con unas alas inmensas que le salieron en la espalda, membranosas como de murciélago.

¿Continuó el terco enamorado molestando a la doncella?

Nunca regresó él siquiera a las cercanías de su casa.