Juntan firmas para exigir entrega de libros de texto gratuitos

Chihuahua.- Ciudadanos quienes dijeron no pertenecer a asociación alguna ni tener afiliación política llevan a cabo una actividad para reunir firmas con la petición de que se entreguen los libros de texto gratuitos en las escuelas de educación básica. A partir de este domingo y entre semana estarán durante la mañana y la tarde en la Plaza de Armas y a un costado del Congreso de Chihuahua.

“Somos hijos, padres de familia, maestros que estamos conscientes de que los libros de la Nueva Escuela Mexicana aunque no son perfectos son necesarios en las escuelas. Pedimos a la gobernadora María Eugenia Campos que entregue los libros porque ahorita la situación no está para que los padres puedan pagar guías cuando se tienen ya los libros de texto pero que no se quieren entregar”, destacó el ciudadano Víctor Hugo Torres.

Es por ello que han invitado a los chihuahuenses a sumarse para hacer del conocimiento de la gobernadora que desean se les entreguen los libros de texto. Para ello llenan un formato en el que se lee lo siguiente: “Le solicito tenga a bien girar las instrucciones necesarias, para que mi hija(o) recita el total de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 derivados del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Solicitud que realizo en aras de las más amplia protección del interés superior de la niñez, así como la garantía del derecho humano a la educación, reconocido por normas nacionales e internacionales”, puntualizan.

Asimismo otra de las hojas está dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Indíqueme en qué forma puedo obtener los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 derivados del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, ya sea fuera del territorio estatal, por paquetería o bien por medio de autoridades diversas al Gobierno del Estado de Chihuahua”.

Por lo anterior los ciudadanos señalaron que han tenido gran respuesta de los chihuahuenses y sus hijos e invitaron a la población en general a sumarse a esta iniciativa con el fin de que les sean entregados los libros de texto.