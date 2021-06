Justicia por multihomicidio no llega

Tomada de internet

Chihuahua— Ubicada en la calle Universidad de Nayarit #9714, en el Residencial Universidad, la casa de la familia Romero Armendáriz luce vacía, sin alguna luz encendida, cerrada con chapas e incluso una persiana abierta de par en par, donde se alcanza a ver parte de la escalera, reflejando el olvido de la misma; hierba crecida sobresale en la banqueta justo a la altura de la puerta principal.

De acuerdo con vecinas de esa calle, desde el crimen de una familia, nadie más habitó la casa. La mujer recuerda como el esposo de Daniela salía de la casa acompañado de dos policías y el único testigo del crimen: un niño de apenas dos años de edad.

Fue el hombre quien halló los cuerpos de sus suegros (dueños de la casa), su esposa, así como su cuñada y el esposo de ésta.

La noche del 29 de junio del 2018 la familia Romero Armendáriz recibió en su casa a Jorge Alberto C. A., enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien por 500 mil pesos, había prometido un trasplante de riñón para Daniel Romero, padre de María.

A la vivienda ubicada en el fraccionamiento Lomas Universidad, arribaron Jorge Alberto C.A., su esposa Lisseth C. y su hijo Jorge C. C., de 18 años, quien los llevó.

En la casa de Daniel Romero Vega, de 65 años y Rita Armendáriz Barraza, de 62, estaban sus hijas Daniela, de 36, María de 32 y Ricardo Chávez Pérez de 32 años y esposo de María, los cuales esperaban la llegada del enfermero para preparar todo lo relacionado al tema de la cirugía del señor Romero pues el pago de 500 mil pesos ya se había realizado.

Según los informes, durante la reunión reclamaron a Jorge Alberto por qué no avanzaba el trámite por lo que presuntamente optó por matarlos con la ayuda de su esposa Lisseth; según las investigaciones, ambos accionaron las armas que terminarían con la vida de cinco personas.

Un sangriento descubrimiento y un inocente testigo

La mañana del 30 de junio del 2018 el esposo de Daniela arribó hasta el domicilio de sus suegros, ya que alrededor de las 22 horas del viernes, ella ya no atendió el teléfono celular mediante llamadas y mensajes de texto.

Una de las últimas charlas que sostuvo con Daniela antes de que fuera acribillada, era que estaban viendo el asunto del trasplante de riñón para su papá.

Optó por llamar a sus suegros peto tampoco atendieron las llamadas.

Eran alrededor de las 6:30 horas cuando llegó a la vivienda, ingresó y vio en la sala a sus suegros sin vida, en la cocina a su esposa y cuñada y rumbo a las habitaciones en la escalera al esposo de María.

Un menor de apenas dos años de edad, hijo de María y Ricardo, estaba ileso en el segundo piso. La hallaron en la cama tapado con una cobija.

‘El lobo estuvo en casa’

El primer respondiente de la Policía Municipal, subió y puso en resguardo al menor de dos años quien al ser entrevistado por un agente ministerial dijo que el “lobo estuvo en su casa”.

De acuerdo al elemento policiaco, le preguntó al menor que si le habían hecho algo, que si había visto quien mató a la familia o si lo conocía, a lo cual el niño le respondió que “el monstruo”, o “el lobo” había estado en su casa y les “hizo pum pum” a sus papás.

La carpeta de investigación con el numeral 1614/2019 en contra de Jorge Alberto C. A., su esposa Lisseth C., y su hijo Jorge C. C., se encuentra suspendida por un amparo, quedándose en etapa intermedia.

De acuerdo con el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, se tuvo que reponer todo el proceso penal iniciado en junio del 2019 debido a un amparo promovido por la familia, en el sentido de la veracidad de la cédula profesional del litigante que los representaba.

Fue un juzgado federal el que otorgó dicho amparo a los tres presuntos responsables del crimen del 29 de junio del 2018.

Esa cuestión legal no ha permitido que la familia Romero Armendáriz obtenga la justicia que le merece, ya que los tres presuntos responsables del homicidio calificado permanecen en prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

