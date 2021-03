Karla y sus 25 años de trabajadora social

Chihuahua.- Karla Edith Rodríguez Cortez de 47 años, se ha dedicado al trabajo social por muchos años, lo que le ha traído muchas satisfacciones por la labor que realiza, aunque también reconoció tener etapas difíciles, especialmente cuando se trabaja con niños maltratados.

Con 25 años de experiencia, la egresada de Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua. "Profra. y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza”, actualmente funge en el área Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación y Deporte, donde ha tenido importantes logros y considera una carrera multidisciplinaria que en algunos sectores es muy reconocida y remunerada, pero también hay ocasiones en ser subestimada.

Este próximo 16 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trabajo Social, en agradecimiento al compromiso, la contribución y la labor de los profesionales como conocedores de primera mano de la realidad social, líderes del cambio y de la intervención social, e impulsores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de los ciudadanos.

Para Karla, el conocer temas de derecho , psicología, seguridad industrial, tener muchos conocimientos, así como capacitaciones constantes, hace una carrera muy diversa, razón por la que ama profundamente el haberla elegido.

Con experiencia en la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ahora Bienestar, en Casa Cuna de DIF Estatal, en Educación, compartió que ha tenido que ser muy profesional, pero a la vez, muy sensible con los casos que se presentan, especialmente cuando se debe separar a los hijos de los padres temporalmente por el tema de maltrato. “Es difícil tener a los menores, porque aunque haya maltrato, tienen lazos. Es algo que uno nunca se acostumbra. Pero también es satisfactorio cuando los padres cumplen, se rehabilitan y finalmente recuperan a los hijos. Cuando se dan adopciones a niños que tenían mucho o llegan en estado terrible de maltrato con familias que realmente los querían, es de lo más hermoso”, comentó la profesional social.

Como madre y jefa de familia, también es un ejemplo para sus hijos, quienes han visto una gran fortaleza en la profesión, porque aun cuando ha tenido que salir por si sola adelante, lo ha logrado y es toda una inspiración.

En cuanto a la tendencia de que la mayoría de quienes se dedican al trabajo social son mujeres, considera que ha faltado mayo difusión de la escuela, acerca de lo que se puede realizar, los conocimientos, la remuneración, y actualmente en que se han roto muchos estereotipos y costumbres, sería bueno aprovechar para continuar y que más varones intenten seguir por este camino. “Aunque no me ha tocado trabajar con varones, también son capaces, tienen sensibilidad, pueden hacerlo, porque existen, hay y muy buenos. Solo se debe dar más información y promover. No somos las que entregamos despensas, no conseguimos una beca, sería bueno que la gente entendiera. Somos investigadoras sociales y estamos para ayudar”, expresó.

Reconoció que en algunos rubros no es tan bien remunerado por la enorme labor que se hace, sin embargo hay otras instancias que sí reconocen, se dan oportunidades para mejorar y desarrollarse, como en muchos otros campos.

“Las familias te buscan porque quieren ser orientadas, para poder resolver un conflicto. El trabajador social es un investigador social, un orientador que puede ejercer en muchos lugares porque muchos de los problemas se generan dentro de la familia y al ser una profesión multidisciplinaria, estamos capacitados a ayudar, resolver estos problemas. Lo importante siempre creo que será que se nos reconozca más, se difunda con más ahínco y que nos conozcan. Realmente casi en todos lados es un ambiente agradable, mucha cordialidad, porque estamos para un mismo fin, eso vale la pena”, resaltó la entusiasta trabajadora social.