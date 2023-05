La agenda de Morena es la agenda de Javier Corral: Chávez

Chihuahua, Chih.- Luego de que el coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, cuestionara de nuevo el nombramiento y el papel de Abelardo Valenzuela en la Fiscalía Anticorrupción, el coordinador de la fracción panista, Alfredo Chávez, aseguró que los diputados de Morena siguen la agenda corralista.

“Sabemos que hoy mucha de la agenda de Morena es la agenda de Javier Corral y evidentemente todo lo que moleste al exgobernador, Morena lo tomará como propio, hay un notorio acercamiento de Javier Corral con Morena, por eso es que ellos ponen en tela de juicio que hace hoy la Fiscalía Anticorrupción.

Chávez Madrid consideró que Corral se encuentra a su vez a la orden de Morena y del Presidente López Obrador, lo cual representa un triste final para alguien que representó y vivió por muchos años del Partido Acción Nacional.

Respecto de una posible expulsión de Corral de las filas panistas, dijo no creer que sea un asunto que se haya tardado al interior del partido, y al preguntarle si no es una necesidad al tener al enemigo en casa, respondió:

“No, yo creo que Javier Corral no es enemigo de Acción Nacional, no lo volteamos a ver, no lo estamos pelando, nosotros tenemos otra agenda y Javier Corral habla del PAN por la herida y con y sin él seguiremos siendo un partido con más de 80 años de representación estatal”, concluyó.