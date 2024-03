‘La calle nunca será un lugar apropiado para migrantes’

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Jorge Cobos, titular de Uno de Siete Migrando, dijo que la calle nunca será un lugar apropiado para las familias migrantes, esto haciendo referencia al campamento ubicado en el bulevar Juan Pablo II, al sur de la ciudad.

“Debemos de seguir reforzando los lugares apropiados para recibir familias migrantes. La calle nunca será un lugar apropiado para que pernoten y pues nosotros tenemos tiempo rehabilitando este espacio; ya empezamos a recibir personas, pero no está al tope de nuestra capacidad por falta de recursos y de personal”, dijo el activista.

En ese mismo sentido, Jorge Campos dijo hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad a apoyar las iniciativas dirigidas a que las personas migrantes puedan dormir y pasar la noche de manera segura y no solo eso sino que también cuenten con respaldo de abogados, psicólogos y con doctores.

“En cuanto a ese terreno no sé de quién sea y bueno, hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicación con el Instituto Nacional de Migración (INM). Las personas creen que el instituto trabaja de manera humanitaria y no, se ha encargado de encarcelar a las personas migrantes y en el mejor de los casos en dejarlos pasar”, refirió.

En días pasados desplegaron un fuerte operativo policiaco en ese sitio, debido a que un migrante fue baleado. Al lugar arribaron varias unidades de Policía Estatal, Municipal y Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, las autoridades dijeron que se trata de Marcos C. R., quien fue herido por arma de fuego y quien fue atendido en el hospital debido a que presentaba una fractura de fémur.

Además, la Fiscalía de Distrito Zona Centro dijo que hasta el momento, desconocen la identidad del agresor y que la Policía Ministerial está indagando e investigando el caso con testigos para intentar dar con él.

Más de 100 migrantes entre ellos niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres que viven en hacinamiento y en condiciones deplorables.

Quienes “residen” ahí, tienen un mismo objetivo, cruzar a Estados Unidos y encontrar una mejor calidad de vida, pero mientras están en casas de campañas de diferentes colores y aunque, recientemente han ocurrido hechos violentos, todo sigue como si nada.

Este espacio es temporal, la mayoría sólo están de paso, aunque algunos se quedan poco más de una semana.

Santiago de la Peña, dijo que el Gobierno federal es incapaz de articular una política migratoria.

Lo anterior, luego de cuestionarle su posicionamiento acerca de la migración en el estado de Chihuahua a lo cual el funcionario respondió que los problemas que se observan en Ciudad Juárez han comenzado a replicarse en Chihuahua, así como en los municipios que están de paso por la carretera 45, tales como Jiménez, Camargo y Delicias.

“Los problemas humanitarios, de seguridad y sanitarios no van a terminar hasta que el Gobierno federal ponga orden; es evidente la incapacidad para articular una política migratoria”, expresó De la Peña.

Asimismo, refirió que en días pasados estuvo en la Mesa de Seguridad la nueva delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad quien refirió que su llegada responde a un cambio meramente administrativo y no como parte de una estrategia o política migratoria.