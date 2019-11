La ciudadanía se siente desprotegida y temerosa por falta de orden: Falomir

Chihuahua.- El diputado federal por Chihuahua, Alan Falomir Sáenz, lamentó que ante la ola de inseguridad que se vive actualmente en Chihuahua así como en el resto del país, sean los ciudadanos quienes se sientan desprotegidos y temerosos por falta de una autoridad que ponga orden.

Al cuestionarle sobre el masacre en contra de la familia LeBaron, el diputado por Movimiento Ciudadano, desaprobó que actualmente Chihuahua este a la mira a nivel nacional e internacional sobre este atentado que dio lugar en las inmediaciones de Sonora y Chihuahua.

“Creo yo que lo que sucedió en ese evento fue algo que no había sucedido en México, es algo que lamentamos muchísimo pero que también debe de ser un señalamiento contundente a las autoridades para que den con los responsables de esta acción tan atroz”, declaró el diputado.

Desde San Lázaro, el legislador reprobó que sean las autoridades garantes de lograr se dé una real pacificación en el país quienes se estén “pasando la bolita”, por lo que recordó que durante la comparecencia de Alfonso Durazo en el Congreso de la Unión, él le hizo ver que no está funcionando en absoluto la guardia nacional, ni la estrategia con los estados y mucho menos la inteligencia implementada por el gobierno federal.

Comentó, que deberá de ser trabajo de todos estar alzando la voz para que se haga justicia y se dé con la responsables de la inseguridad que actualmente aqueja a los chihuahuenses.

“Es un flagelo impresionante el que estamos viviendo ahorita y la ciudadanía se siente desprotegida, descobijada, se siente temerosa porque no hay autoridad que ponga orden”, finalizó.