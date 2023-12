La cumbre que nos roba los espíritus

“¿Viste la nube luminosa ayer sobre el Cerro Grande?”. Al preguntarme, Marina echó sobre mí una mirada de mucha concentración, como si deseara que yo respondiera lo que ella quería.

“Si te refieres a la nube que reflejó la puesta del Sol, sí, sí la vi, y además tengo varias fotos”. Al tiempo que le contestaba, levanté el estuche de mi cámara a su altura, en calidad de presunción.

“¿Podemos ver tus fotos?”. Sacó su laptop del estuchito y conectó mi Canon con un cable USB. Una vez que tuvo en pantalla las imágenes, me dijo, con toda la intención de lastimar mi orgullo: “Pues a ver si ahora sí crees, descreído”.

Giró hacia mí la pantalla de plasma, y me impresionaron los vivos colores de aquel fenómeno natural, de aquel atardecer del que admiré su colorido, tanto como los efectos del Sol sobre las gotitas de agua en las nubes bajas.

Se encendió en mi cabeza una lucecita roja de alerta... “Pero esta mujer no se conformará con exhibir una postal, algo más grueso tiene en mente... lleva un as bajo la manga”, pensé, y repentinamente me dio miedo.

“No me salgas con que tienes miedo de enfrentar las fuerzas que no puedes explicar”, me regañó Elba Marina Figueroa, mi excondiscípula de la secundaria, la terrible Marina de carácter fuerte como de tsunami.

“Toma, incrédulo, mira lo que tú mismo tomaste ayer”. Su dedo índice describió un óvalo siguiendo el contorno de la luz más brillante. Y en efecto, en una observación detallada, la nube que el día anterior me pareció que cambiaba su coloración oscilando entre el rosado, el violeta eléctrico y los tonos de naranja y oro brillante, tenía una base aparentemente redonda, es decir, ovalada, si la ves desde donde yo estuve con mi cámara.

“Mira, el objeto, porque es un objeto fabricado por la inteligencia, se encontraba en ese momento exactamente encima del Cerro Grande”.

“Pues así parece, pero ¿por qué dices que es un objeto artificial, Marina? ¿No se trataría más bien de una nube circular? Acuérdate de que tengo varias fotos de nubes lenticulares, que tradicionalmente han sido confundidas con platillos voladores”. Esa fue mi más fuerte argumentación, pero era muy débil. Esperé el golpe de los argumentos de mi querida amiga.

Tiene Marina la especial creencia de que el Cerro Grande es una pirámide, no en el sentido de una pirámide de las construidas por las culturas precolombinas, sino un cerro con pico que atrae “fuerzas cósmicas”, y con fuerzas cósmicas quiere decir ella “fuerzas oscuras”, o sea, “demoniacas”. Pero a la vez, el cerro es una especie de depósito de las energías “buenas”.

“Es el demonio que está sacando de todos nosotros todo lo bueno, y nos está dejando lo malo. Acuérdate de mí, y vamos a esperar un año, y te voy a demostrar que el demonio va a tener a Chihuahua en sus garras, matándose unos contra los otros”.

La predicción de Marina fue hecha hace trece meses, y si hace un mes no revisé con ella si se estaba cumpliendo o no, fue porque sin saber cómo, ella cayó víctima de la ola de violencia criminal de la que estamos cayendo victimados los chihuahuenses.

Todavía no creo en esas cosas tan extrañas en que ella creía en vida, pero vieras, lector, ¡cómo he estado tentado a pensar en que pudieran ser ciertas!