La Dimensión Desconocida

En cuanto Elenita trepó al segundo piso, sintió el golpe de la humedad y el polvo acumulado, al mismo tiempo que la afectó un golpe de frío que le encarnó las mejillas y sacó vapor de su aliento, empañado ahora en pleno verano.

Para ella, la planta alta era territorio prohibido porque -así se lo habían repetido sus padres- los peldaños de aquella escalera se estaban deshaciendo de podridos y podría caer. Elenita, en cambio, había podido escuchar las consejas de las criadas, a quienes en una ocasión sorprendió hablando de un cierto “fantasmita”. A ella le constaba que sus mismos padres se quedaban viendo hacia arriba y se santiguaban, con cierto temor.

La curiosidad de la niña pues, creció, alimentada por esas verdades a medias y por los silencios que rodeaban el tema.

De todas maneras, la historia que se contaba en el barrio sobre esta antigua casa del centro, dice que es una casa encantada. Cuentan que en ella, hace mucho tiempo vivía una familia acomodada que tenía un hijo pequeño. Decían que al niño dejaron de verlo de repente, mientras padecía unas fiebres que, según las lenguas del mercado, debieron ser mortales. La versión decía que el niño debió de haber muerto en la casa, y que por alguna razón los padres no declararon la defunción ante las autoridades.

“El niño está emparedado en la planta alta, y se aparece en venganza porque lo emparedaron vivo”, se empeñaban en contar las ya dichas lenguas.

“Lo enterraron vivo en el entretecho, debajo del piso de madera”, aseguraban otros, y las criadas de la casa repetían estos cuentos.

Una noche, mientras dormía, a la niña la despertaron unos ruidos. Se levantó, se asomó a la escalera y decidió acudir para salir de todas las dudas que la angustiaban.

Subió, pues, alerta al menor detalle. Al final del pasillo la niña entró en una de las recámaras vacías y vio a niño de su edad levantando una de las duelas y metiendo algo adentro de un hueco en el suelo. Elenita vio relucir unas monedas en la mano del muchacho, con la luz que entraba por la ventana.

El niño desapareció ahí mismo, y a Elenita le pareció que se había introducido entre las duelas de madera.

En eso se dio cuenta de que en la puerta de esa alcoba estaba una de las criadas provista de una vela enorme. La mujer también había visto al niño y a las monedas, y venciendo el terror, quiso sacar ventaja.

Se pusieron de acuerdo niña y criada, y decidieron que no dirían nada a nadie. Que todas las noches se acercarían y a la luz de la vela levantarían la duela y sacarían las monedas hasta que se terminaran.

Por su tamaño, Elenita era la que se metía en el hueco del entretecho, e iba dando monedas a la criada, quien las guardaba en un costal. Las noches pasaban, y aquel tesoro parecía no acabarse nunca. Cada noche la vela iba consumiéndose más y más, pero las monedas seguían fluyendo. Las cómplices, plenas de codicia, no querían dejar una sola ahí, pero el oro aparentemente era interminable.

Una noche, mientras estaban en labor de extracción, la vela parpadeó y la criada urgió a la niña para que saliera del hueco.

“Ándale, ya tenemos dinero de sobra”, le dijo. La niña hizo caso y salió del hueco, pero al salir, una moneda cayó del saco al hueco y, sin dudar, Elenita se metió de nuevo en el piso... A la criada la invadió la angustia e intentó detenerla, pero no pudo. “Deja esa moneda, Elenita, ya vente”, sollozaba casi la mujer.

La vela terminó de apagarse.

En ese momento preciso, entraron por la ventana las primeras luces del nuevo día, y por alguna desconocida maldición, el hueco en la duela se cerró ante los azorados ojos de la mujer. La niña se había quedado adentro. Inmersa en una gran angustia y sintiéndose culpable, la criada no quiso, sin embargo, decir nada a nadie, por lo que en adelante fingió no saber nada y no dijo nada a nadie. Los padres dieron a la niña por desaparecida y con los años, el asunto se fue olvidando.

Pero la criada renunció a los pocos meses a su empleo, para instalar, con un capital que nadie le conoció nunca antes, una tienda de modas en el Centro.

En esa casa de la calle Novena y casi esquina con Terrazas, dicen que incluso hoy en día se siguen oyendo por las noches los gritos de auxilio de la niña, junto con los susurros y las caminatas del niño emparedado vivo que se la llevó consigo.