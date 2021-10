La DSPM aún no tiene resolución

A un mes de la agresión de los policías municipales contra reportero de El Diario, actualmente, la corporación aún no tiene una resolución definitiva, por lo que están todavía en investigación y aportación de pruebas.

"Hemos respondido aportando la información del incidente a las instancias que nos la han solicitado y estaremos atentos al dictamen correspondiente para desahogar el procedimiento administrativo interno.. Hay disposición de continuar aportando lo que sea necesario", fue la postura del director de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Esto, para llevar una investigación por abuso de fuerza policial y vulnerar sus derechos humanos, por lo que se acudió ante la Unidad de Delitos contra el Servicio Público y se remitieron videos con motivo de la detención del periodista.

Además, ante la queja interpuesta por dicho agraviado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se rindió oportunamente el informe solicitado, adjuntándole la documentación solicitada y ambas autoridades se encuentran en la fase de integración de dichos expedientes. Los elementos no pueden estar en funciones por el suceso que se cumplirá un mes de lo ocurrido, por lo que el Departamentos de Asuntos Internos sigue de cerca el caso.

Los oficiales fueron canalizados a terapia psicológica y tendrán que ir a reentrenamiento a la Escuela de Policía, mientras se tiene una resolución final o un dictamen.

No obstante, la dependencia municipal reitera el compromiso de no coartar la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, además que las indicaciones del mismo presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza, es no tolerar ningún tipo de abuso ni para la prensa o a los mismos ciudadanos.

Aunque existen pruebas con videos del abuso de poder, los agentes deben pasar por protocolo por una investigación y el Consejo de Honor y Justicia, para determinar las sanciones o en su defecto, la suspensión definitiva de su cargo o incluso arresto y procesos.