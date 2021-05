'La enfermedad ataca sin discriminación'

David Rivera de 39 años es un sobreviviente tras haber estado grave por haber contraído Coronavirus (Covid-19), quien platicó haber sido difícil el tener que respirar con tanque de oxígeno por el daño causado a sus pulmones y secuelas, por lo que pide a la gente que sea muy cuidadosa, ya que la enfermedad sin discriminación, pero agradece estar vivo a diferencia de otras personas que han fallecido.

Dijo que a pesar de tener cuidados y medidas sanitarias tanto en el trabajo, casa y vida social, por lo que su padecimiento comenzó de manera muy paulatina y sin los síntomas comunes, por lo que no prestó mucha atención sino hasta que gracias a la medición de oxígeno, notó los cambios, acudió a médico y diagnosticó la enfermedad por lo que estuvo en reposo, pero se complicó hasta el punto de tener problemas respiratorios, la placa de tórax indicaba graves daños en los pulmones y reconoció que fueron días duros aunque fuesen en casa.

Al ser padre de dos y un nieto, tuvo que cuidarse durante semanas y sin ver a su familia, únicamente su pareja que vive con él estuvo al pendiente, hasta que pasaron los malestares y pudo mejorar su respiración, no obstante hasta la fecha aún padece de varias secuelas como más fatiga de lo habitual y ciertas molestias.

No obstante, a pesar de que pudo recuperarse, varias personas de su entorno y familiares no han tenido la misma suerte, aun cuando se han tomado medidas sanitarias, por lo que ha pedido a toda la gente tener extremos cuidados porque esta enfermedad es real y ataca a cualquiera.

El salir adelante es todo un logro y una bendición que no todos pueden presumir, porque no solo es la cuestión de salud, sino económico, ya que sin avisar, hay que hacer gastos no contemplados, por ejemplo, fueron casi 15 mil pesos que tuvo que hacer; para ello, algunos ahorros, ayuda de otras personas, pero de no ser así, probablemente no contaría parte de su historia.

Añadió que a pesar del apoyo de seres queridos, en su trabajo no hubo comprensión ni apoyo, razón por la que se vio afectado en sus ingresos.

“He tenido amigos y conocidos que no les ha dado fuerte y están bien, algunos más grandes, adultos mayores también han sobrevivido, pero hay casos en los que los más jóvenes también les ha dado y hasta fallecido, por eso hay que ser cuidadosos y cuidar a sus seres queridos, no es un juego”, comentó el también licenciado en derecho.

Actualmente, continúa con su vida habitual, pero está al pendiente de sus seres queridos que han estado enfermos, pero reconoce las dificultades por las que dijo no desearle a nadie.