'La enfermería es mi vocación y mi pasión'

Francisco López/El Diario

Cristina Reyes Cordero ha sido enfermera por 24 años, tiempo en que ha demostrado su vocación, ya que desde niña su sueño fue dedicarse a una de las profesiones más nobles en el área médica, que le ha dado satisfacción personal, días difíciles pero también alegrías.

Madre de cuatro hijos dos varones de 25 y 15 años, dos mujeres de 27 y 21, celebró ayer el Día Internacional de la Enfermera con trabajo y al servicio de los pacientes, por lo que es así como dijo ser la mejor forma de festejar.

A sus 44 años, ha prestado sus servicios en una clínica particular y actualmente es personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le ha dedicado más años, tenido experiencias inolvidables y ha aprendido mucho de la profesión.

“Desde niña me interesó ser enfermera. Yo veía Candy Candy, ella era enfermera y de ahí nació intención. Cuando comencé a estudiar y ahora que ejerzo la profesión, me di cuenta que realmente es lo que quería. No hay nada como se enfermera”, platicó la entusiasta mujer.

Reconoció que siempre hay momentos felices como cuando dan de alta a algún paciente, le dan las gracias, la familia se porta muy bien y alaba la labor, pero existen también situaciones en los que las personas no logran recuperarse y es triste. Para ello, es necesario tener mucha fortalezca mental a fin de que no afecte en la vida personal, porque al tratar con seres humanos, no se puede ser insensible sino entender el lado humano y dar lo mejor de sí.

Actualmente se encuentra en el área que atienda a pacientes con Coronavirus (Covid-19), donde han sido momentos de mucha dedicación, sacrificio, cuidados y afortunadamente no ha sido contagiada ni familia cercana.

“No es fácil, porque debemos ponernos todo el uniforme, el equipo, bañarnos, desinfectarnos. Eso lo hago al llegar al hospital y al regresar a casa. Es una rutina de siempre”, comentó la enfermera.

También dijo que lo más difícil al dedicarse a la enfermería es cuando se trata con niños, ya que son criaturas con mucha inocencia y el que estén en una situación delicada como leucemia, es cuando se debe ser más humanos y muy profesional.

“Nadie puede entender el sentir de ser enfermera hasta que lo eres. Definitivamente es la profesión más bonita y noble del mundo”, expresó.