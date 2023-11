La fantasma doliente

Colonia Lázaro Cárdenas, Chih.- A las 5 de la mañana, un grito angustioso despertó a mi madre y la llevó a abrir la puerta, porque pensó que se trataba de su vecina que venía con alguna emergencia.

“¡Ábranme, por favor, ábranme, por favor!” -clamaba la voz.

En cuanto abrió tantito mi mamá y le cerró casi a la mujer que lloraba afuera porque no la reconoció, ésta por poco se le mete a la casa.

“¡Mis hijos, mis hijos, me los acaban de matar!” - gritaba la desgraciada. Pero doña Esperanza, “La Pera”, mi madre, forcejeó con la desgreñada mujer con aspecto de vagabunda que se quiso meter a la cocina, pero la venció y cerró la pesada hoja de madera con un fuerte golpe.

Despertamos todos en ese punto. “¿Qué pasó, Pera?”, preguntó mi padre a la ama de la casa, quien venía sin color en el rostro y sin voz. “¿Qué pasó, Pera? ¿quién tocaba? ¿qué querían a esta hora?”.

Esperanza tardó en recobrar el habla, pero terminó contestando, con un hilito de voz: “No sé, era una señora que decía que le habían matado a sus hijos, pero a mí me dio mucho miedo”.

“Ya ni la haces, ¿por qué no me hablaste, para ver si la podíamos auxiliar?” -le reclamó mi padre, don Pedro Salas Porras. Cuando nos asomamos a la calle, no pudimos ver nada, a pesar de que nuestra casa está más o menos aislada, junto con la de los vecinos, y alrededor está sólo la calle pavimentada y grandes lotes baldíos llenos de yerbas.

La Pera confesó más tarde, que ella nunca sintió lástima por la infeliz que pedía ayuda. “No sé, pero es que parecía alguien del otro mundo, y me dio mucho miedo”.

Mi padre estuvo todo el día pendiente de los periódicos y de los noticieros radiofónicos, por si se sabía algo de unos niños muertos. Pero nadie supo nada ese día, ni había sucedido algo así la semana anterior, ni el mes previo.

Sin embargo, cuando mi padre volvió a la Presidencia Municipal al día siguiente, conoció la versión de una señora del lado de la carretera, quien se quejaba de una mujer que fue a tocarle la puerta y a gritarle a las cinco de la mañana de ese día.

“Y me gritaba: 'mis hijos, mis hijos, me los acaban de matar' --relataba la señora gorda y pálida--, “pero le cerré la puerta, porque parecía el diablo”.

Cuando don Pedro escuchó aquello, sintió que estaba ante algo inusual, y decidió averiguar más.

En un recorrido por las casas de la orilla de Lázaro Cárdenas, mi padre recogió la misma historia sucedida en más de diez ocasiones a diferentes personas, y en todas ellas, la persona que abrió la puerta, se la cerró en la cara a la espantosa mujer.

Estas apariciones dejaron de suceder en colonia Lázaro Cárdenas desde hace como un año, pero no ha faltado quien diga que la vieja que grita y pide ayuda, es una señora que se suicidó cerca del molino de harina hace más de 15 años. Dicen que estaba loca, y que cuando su esposo la dejó, decidió dejar este mundo, no sin antes haber asesinado con un cuchillo a sus dos pequeños.