La Fiscalía da pasos importantes contra Aras: Pérez

Chihuahua, Chih.- La diputada María Antonieta Pérez, representante legislativa de la mesa interinstitucional para resolver el caso Aras, celebró la liberación de seis órdenes de atención en contra de directivos, que confirmó Érika Jasso, exfuncionaria y hoy abogada de la empresa captadora de capital.

“Ayer tuvimos la reunión número 12 de la mesa interinstitucional, y fue un tema que no se comentó, no nos informó tampoco la Fiscalía (Zona Centro), pero bueno, si ya está confirmado a través de los medios de comunicación me da mucho gusto que a Fiscalía esté dando pasos contundentes en este gran fraude”.

Dijo confiar en el trabajo del Fiscal Estatal, Roberto Fierro Duarte, en que dentro de las estrategias y los tiempos de la Fiscalía General del Estado, se contemple la detención de Armando Gutiérrez Rosas, CEO de la polémica financiera que se calcula, lleva consigo a más de 40 mil defraudados.

Respecto del avance de la mesa interinstitucional, dijo que trabajan de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República y que en breve tendrá acercamientos con la titular del Poder Judicial Estatal para saber cómo se manejarán al interior del Tribunal Superior de Justicia las denuncias en contra de Aras.