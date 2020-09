'La gente dice que Corral los abandonó'

El Diario

“Con todo respeto, quiero decirle al señor Gobernador Javier Corral que por todas partes a donde voy me dice la gente que los tiene muy olvidados. Que anda persiguiendo corruptos en lugar de atender los problemas de los ciudadanos.

Me han dicho personas hermosas pero sencillas que se preocupa ya más por la política, por hacer candidato de su partido al señor Madero, a su compadre, que cuidar la inseguridad, la salud, la pandemia del coronavirus, que en lo social. El Gobierno del Estado está por los suelos”, criticó fuertemente el presidente de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), Pedro Domínguez Alarcón.

Esto, luego de que tanto él como su equipo de trabajo han visitado muchas colonias durante estos meses que reiniciaron actividades, en que han visto con preocupación el afán del jefe del Ejecutivo estatal por promover a Gustavo Madero para ser el próximo candidato a la gubernatura, mientras que la situación de salud, inseguridad y economía se complica en todo el estado.

"La salud es una prioridad"

Enfatiza que la salud es una prioridad antes que lo electoral, por lo que han continuado con las giras por diferentes sectores por los cuatro puntos cardinales donde han hecho lo propio tanto en concientización como en tomar temperatura, pedir el uso de cubrebocas o entregarlo a quienes no cuenten con este, así como gel antibacterial. Además se congratula de que al menos en las colonias visitadas no se han reportado casos de contagios.

“Cuando finalizamos las reuniones todos nos damos un aplauso, porque estamos sanos, porque no hemos salido contagiados. A la gente les da mucho gusto sentirse que no tiene un malestar”, expresó.

No obstante recalcó que los puntos de contagio son muchos, especialmente los camiones urbanos, que las autoridades han sido muy omisas en materia de salud, por lo que deben asumir su responsabilidad, además de los concesionarios, que deben hacer lo propio para tomar las medidas sanitarias y evitar contagios.

Por ello, también hizo un llamado a la sociedad en general a que tome las precauciones debidas y sean conscientes de que la enfermedad ha provocado la muerte de personas y por eso hay que cuidarse.

Aclaró que, a pesar de que existen posibilidades que se tenga una vacuna contra el Covid, queda por delante un proceso largo de distribución, por lo que cuidarse es lo primordial para no aumentar los contagios.

Reconoció que hay acciones de prevención en espacios públicos, como en el primer cuadro de la ciudad, en que el Municipi,o en conjunto con la asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), pusieron módulos sanitarios, que benefician a tomar conciencia y tomar las medidas para la gente que anda en este sector, que es una contribución de prevención importante.

“Debemos cuidarnos, porque nosotros debemos acabar con la epidemia, no ella a nosotros. Tenemos que cumplir nosotros también como otras autoridades. Nosotros debemos poner el ejemplo; mientras los científicos descubren el antídoto, nosotros debemos cuidarnos”, manifestó el líder social.

Resaltó que la autoridad debe hacer lo propio, no preocuparse primero por perseguir, sino cuidar la salud como una prioridad.

"Permanente la lucha por solucionar problemática de Infonavit"

La solución de la problemática de miles de personas por las casas del Instituto Nacional de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha sido la primera lucha social por la que inició la asociación, la cual ha sido una constante por varios años y con importantes logros.

Se congratuló de que más colonias que no pertenecían o no estaban contempladas,se hayan integrado y ahora hay confianza para resolver los problemas, tal y como fue ofrecido por el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en aquella reunión en el municipio de Camargo, así que su causa es una lucha de honor que no van a soltar hasta que la gente esté satisfecha.

Enfatizó que la gestión ha sido constante para quienes aún deben su hogar, quienes dejaron de pagar pero necesitan una reestructuración de su deuda, así como para aquellas personas que recuperaron casas abandonadas, vandalizadas y se convirtieron en un grave problema social, por lo que también es un hecho que Infonavit no hace desalojos, por lo que es un problema severo pero se va resolver.

Satisfacción por la respuesta de la JMAS en gestiones El dirigente de la asociación civil aceptó haber tenido muy buena respuesta de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para resolver el problema con usuarios que tenían un rezago importante, así que con los descuentos obtenidos, muchos podrán ponerse al corriente, lo que brindará más tranquilidad para sus hogares y familias.

Esta es una gestión que se ha mantenido durante sus giras en colonias, así como peticiones de los mismos ciudadanos que se han visto en esta problemática con cantidades prácticamente impagables, a los que se les consiguió importantes rebajas, convenios y facilidades de pago.

Esto continuará de forma permanente, además, recordó que el agua es un derecho y el gobierno tiene la obligación de facilitar el servicio, especialmente ahora que existe la necesidad de mayor higiene por la contingencia sanitaria actual.

"Organización crece con más integrantes, por la defensa de causas sociales" El activista social reconoció cómo se han integrado cada vez más personas a las diferentes causas sociales, por lo que se hacen comités de los ciudadanos, que gracias a las visitas en diferentes colonias, han comprobado que hay soluciones a problemas, gestiones y muchas respuestas favorables.

Recordó que esta semana estuvieron en colonias como El Porvenir II y III, en varias partes de Infonavit Nacional, Nuevo Chihuahua, Valle Dorado, donde se han llevado apoyos alimentarios gracias a la gestión ante la Administración Municipal y empresarios, así como aparatos funcionales.

También dijo que están pendientes otras como Pedro Domínguez, Ruiz Massieu, Santa Cecilia, Vida Digna y Luis Donaldo Colosio, por poner algún ejemplo donde también se llevarán diversos apoyos, gestiones, pláticas, entre otras.

Reiteró que las acciones son permanentes y se congratuló que haya más personas que se unen y creen en una lucha sana y honesta, sin falsos protagonismos, ni de hambre de poder personal. “Que sea lo que Dios quiera.

Esto es algo que está creciendo, la gente lo ve, algo que invitamos a todo mundo a que se sume porque verdaderamente una golondrina no hace verano, sino la unidad hace la fuerza.

Si aquí hubiera los gobernantes para que nos uniera en estos propósitos, otro gallo nos cantaba”, manifestó quien ocupara cargos de elección popular en varias ocasiones y ahora dirige varias causas nobles y sociales.