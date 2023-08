La iglesia de Cristo es indestructible: arzobispo

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, ofició ayer la homilía dominical en la Catedral capitalina, donde reflexionó con los feligreses que la Iglesia de Cristo es indestructible, ya que es la fe la que la mantiene y creer en el Hijo de Dios vivo.

“Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Sintamos alegría de ser miembros de la iglesia, fundad en la fe de los apóstoles, que anuncia que Jesús es el Mesías, el hijo de Dios vivo, por ello podemos llenarnos de esperanza y vida en todo nuestro diario caminar”, manifestó el obispo durante su sermón al mismo tiempo que pedir a la Virgen María velar por todos los seres humanos.

El mensaje de la misa lo basó en el evangelio según San Mateo, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?

Ellos contestaron: Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.

Jesús le respondió: ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías”.

