La Jucopo le corresponde al PAN: Álvarez

Chihuahua.- “La Junta de Coordinación Política le corresponde al PAN, ahí no hay que hacer una designación ni nada, ya estaba establecido desde antes de la integración a la mesa directiva del Congreso”, declaró el coordinador de la bancada albiazul, Fernando Álvarez Monje.

Y agregó al ser entrevistado ayer en la Sala Morelos, “eso ya está decidido, es por una combinación propia que está en la Ley de procedimientos, de tal manera a que un servidor le tocaría presidirla. No está sujeta a votación como el caso de la Mesa Directiva”, aclaró.

El diputado Fernando Álvarez justificó en relación a la integración de la mesa directiva que entra en funciones a partir de hoy, que debido a que los tiempos llegaron a momentos límites, ellos (al referirse a la bancada de Morena) convalidaron sus actos con una legisladora dentro de dicho cuerpo legislativo.

Y dijo que si tenían dudas, él mismo recomendó a los diputados de Morena a que acudieran a los tribunales.

Se mostró optimista en que los jueces federales no detendrán la marcha del Poder Legislativo, es decir, no se deben suspender los actos, o en todo caso mandatarse una reposición del procedimiento, “pero un poder como el Congreso no puede suspenderse”, manifestó.