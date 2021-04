La lucha contra las nuevas tecnologías

Francisco López/El Diario

Hoy, 20 de abril se celebra el Día del Voceador, en reconocimiento a quienes han tenido el espíritu y vocación de servicio hacia los lectores de medios impresos, que en la actualidad, enfrentan las dificultades de las tendencias hacia nuevas tecnologías para buscar noticias, pero se caracterizan por su esfuerzo, especialmente en las calles de ofrecer el periódico al público.

La fecha data desde 1955, la cual fue lograda por la Unión de Expendedores y Voceadores de Periódicos de México, agrupación creada en la Ciudad de México en 1923.

Hace décadas que se les decía “papeleros” o “papeleritos”, porque la mayoría eran niños que llevaban las noticias a quienes deseaban estar informados, muchos en las callas, entre el tráfico o los dejaban en sitios que frecuentemente se les compraba.

No obstante, el oficio fue de todas las edades, porque la demanda de noticias era grande en diferentes partes del país y cada casa editora tenía sus propios voceadores.

Aquí en la capital, existe la Estatua del Voceador también conocido como El Papelerito, una de las últimas obras del escultor Ignacio Asúnsolo que data desde 1964, la cual es un homenaje a la prensa escrita de Chihuahua, que durante muchos años en la antigua Plaza San Pedro ahora sede del Poder Judicial, pero actualmente se encuentra en la Plaza del Estudiante en la intersección del bulevar Díaz Ordaz y calle Aldama, donde ha sido ligeramente olvidada.

Es cierto que con los otros medios de comunicación como la radio y la televisión, mucha gente dejó de buscar a los voceadores y actualmente con las nuevas tecnologías a la mano como el Internet, disminuyó considerablemente la búsqueda de los que también fueron llamados “héroes de la prensa”, por siempre llevar las noticias a pesar del clima y los riesgos de la calle.

Algunos voceadores reconocen que todavía hay clientes frecuentes que compran el periódico y han llevado una buena amistad con ellos, no obstante, destacaron que la contingencia sanitaria del coronavirus (Covid-19), ha sido un golpe fuerte para todos.

Norma Leyva Ávila de 49 años, es voceadora de El Diario de Chihuahua, quien lleva casi 14 años de su vida dedicada a llevar el periódico a quienes lo solicitan, que gracias a su trabajo, ha logrado sacar adelante a sus tres hijos y su nieta, razón por la que dijo amar su oficio y estar constante.

Desde las 6:00 de la mañana está todos los días en el cruce de la calle 24 y camino al Campestre, donde no solamente hace su labor de venta, sino también ha conocido a personalidades y mucha gente le tiene estima.

A veces les lleva el periódico a las casas o negocios, también en el crucero entre los autos, un trabajo de todos los días, en el que no solamente es vender, sino platicar y conocer a la gente, hacer amistades y aprender mucho.

Reconoció que la situación más complicada ha sido durante la actual pandemia, pero ha tenido la fortuna de tener apoyo de compañeros, clientes y amigos.

“Me gusta mucho mi trabajo, porque todos son muy atentos, me reconocen que soy trabajadora y nunca me han dejado sola. Gracias a todos mis clientes y amigos que me compran El Diario, en esta pandemia, gracias a Dios y a ellos, he podido salir adelante. A mis tres hijos y nieta, los he sacado adelante. Les he dado estudio. Hay mucho que agradecer y estar feliz”, comentó la madre de dos varones de 22 y 25 años, de una mujer de 27 y una nieta de 10 años, a quienes les ha dedicado su vida y la hacen feliz.