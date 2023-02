La maldición de la liebre

Era un deporte cruel que solía yo practicar con frecuencia, pero desde aquella ocasión tan especial caí en la cuenta de que uno no debe jugar rudo con los designios divinos, y entonces comencé a respetar a los animalitos de Dios.

Estaba yo en peligro -así lo sentí- de que me cayera una maldición por haber maltratado aquella liebre, así que en seguida me arrepentí.

Este es el testimonio de don Gilberto Bejarano, natural de Aldama, a quien le sucedieron estos hechos allá por 1970.

Estaba yo en mi casa, y recibí una llamada de mi hermano, quien desde el pueblito de Escalón me pidió que lo fuera a auxiliar, ya que el camión de carga que traía se le quedó tirado con rumbo a Salinas del Rey, Coahuila. El armatoste estaba varado a 90 kilómetros de la carretera Panamericana.

Luego luego le pedí a mi hijo mayor que nos arrancáramos de Chihuahua después de comprar un balero y otras piezas que me encargó mi hermano. "Pícale, dale a todo lo que dé el carrito", ordené al chamaco. Acababa yo de comprar una guayincita nueva de la agencia, y teníamos la confianza de que no nos fallaría, así que nos fuimos, como se dice, "hechos la mocha".

Llegamos ya noche a Escalón, y todavía hicimos algo más de una hora por la terracería a Salinas del Rey, hasta que llegamos al lugar del desastre.

Mi hermano nos abrazó, muy contento el pobre, ya que estaba solo allá en el desierto, acompañado nomás con una lumbrada que había hecho con leña de mezquite.

Pero diestro en las artes de la mecánica, el hombre encasquetó pronto el eje y colocó el balero nuevo, pero con tan mala suerte que, al ajustar la espiga, quebró sin querer tres de los birlos, y se lamentó el pobre con aquella pérdida.

"Y ahora, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿A poco tenemos que ir hasta Jiménez nomás para comprar tres birlos?"

Yo, de plano, ya estaba resignado a perder lo que nos restaba de la noche, y a lanzarme muy temprano en la mañana a Jiménez, por los birlos mentados, pero mi hermanito no cesaba de quejarse ante aquel problema. Yo lo comprendía porque el hombre ya llevaba ahí atascado casi veinte horas.

"Oye, Gil, ¿no traerás por pura casualidad unos tres birlos ahí entre tus herramientas del guayín?"

"No, cómo crees, el carrito es nuevo y yo no me traje mis herramientas, es más, en el carro no traigo nada, fíjate que todavía trae los plásticos de los asientos".

En efecto, yo todavía no empezaba a coleccionar al interior de aquel vehículo todas aquellas cosas que, como no queriendo, se van agregando con los años a los carros, entre basura y objetos olvidados.

"Pues checa, por favor, nomás por no dejar"

"Bueno, carnal, pero que conste que nomás lo hago por complacerte, ya sabes que no cargo nada".

Saqué de la cajuela una cajita de aquéllas de metal en las que venía el parque de los soldados y en la que había yo echado unas pinzas y un desarmador como toda herramienta.

Como un milagro, lo primero que tocaron y se trajeron mis dedos de aquella cajita verde, fueron ¡tres birlos nuevos, exactamente de la medida que necesitaba mi hermano!

¿Quién los había puesto ahí, si yo no fui? ¿Cuántas posibilidades hay de que aparezcan unos birlos de tales y tales medidas en tu carro nuevo?

Ninguna, pero ahí estaban.

Había sido un milagro, un verdadero milagro, que yo no tardé en adjudicar a la medallita de la Virgen que me acababa de regalar mi mujer.

El problema estaba resuelto, y en lo que nos acomodábamos, saltó la liebre y, encandilada con la luz del camión, se quedó ahí parada delante de mí.

Yo comencé a corretear al animal y al verlo enroscarse, lo agarré a patadas y jugué con él al futbol.

Acababa yo de ser bendecido con un milagro, y lo primero que se me ocurrió fue ¡patear a la liebre! Tamañas crueldades ya no las volví a cometer, al menos conscientemente, desde entonces.